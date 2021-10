Polar Vantage M: smartwatch da sogno per lo sport ad un prezzo da Black Friday!

Amazon continua a tirare fuori dal cilindro tantissime nuove iniziative, oltre alle consuete offerte giornaliere. Infatti, gli appassionati dello sport troveranno sicuramente allettante gli sconti dedicati ai prodotti appartenenti alla linea di sportwatch di Polar, in particolare al Polar Vantage M, che ora è acquistabile ad un prezzo da Black Friday!

Polar Vantage M è uno sportwatch dalle ottime specifiche tecniche, che permetterà non solo di tenere traccia di tutti i parametri corporei, ma anche tutte le notifiche provenienti dal vostro smartphone. Entrando nel dettaglio delle sue funzioni, questo dispositivo permette un monitoraggio accurato della frequenza cardiaca dal polso per oltre 130 sport, come ad esempio il nuoto, il ciclismo e il running.

Grazie alle due tecnologie Training Load Pro & Recovery Pro, questo dispositivo riesce a monitorare, oltre al battito cardiaco, anche gli obiettivi di cardio e carico di lavoro. Polar Vantage M analizza, dunque, lo sforzo a cui il corpo è sottoposto durante l’allenamento e mostra anche tutte le informazioni legate al sonno per evitare sovrallenamento e infortuni.

Questo smartwatch possiede, inoltre, una batteria agli il ioni di litio di lunga durata, difatti riesce a garantire un’autonomia fino a 30 ore in allenamento continuo, con lettura ottica della frequenza cardiaca e GPS in Full Mode. E poi, si adatta al vostro stile, grazie alla possibilità di cambiare cinturini facilmente e, soprattutto, agevolmente.

Insomma, il Polar Vantage M rappresenta più di uno sportwatch multisport e, considerando il suo nuovo prezzo di vendita, diventa una vera occasione da prendere al volo. Ciò detto, visto il gran numero di prodotti attualmente promozionati, vi consigliamo di consultare la pagina della promozione, al seguente indirizzo, cosicché possiate prendere visione di tutte le proposte di Amazon.

