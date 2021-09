Preparate il giardino all’autunno con le offerte di Leroy Merlin

Mentre impazzano in ogni dove le offerte relative alla fine dell’estate, sul portale di Leroy Merlin si guarda già oltre, infatti vi segnaliamo l’arrivo di una nuova ed interessante promozione che coinvolge prodotti per poter preparare il giardino alla prossima stagione autunnale! Questa particolare iniziativa terminerà ufficialmente il prossimo 10 ottobre, ma il nostro consiglio è quello di affrettarvi per non perdere questa grossa opportunità, visto che alcuni articoli sono soggetti ad esaurimento scorte!

Si tratta di un’ottima promozione, che farà sicuramente risparmiare decine e decine di euro a coloro che desiderano rinnovare il proprio giardino o chi vuole acquistare un prodotto per la pulizia delle mattonelle. Questa tornata di sconti è compatibile con una vasta selezione di prodotti appartenenti a diverse categorie merceologiche del portale, dalle strutture per la crescita di piante alle idropulitrici.

Tra questi, qualora siate interessati ad acquistare un prodotto per la pulizia del giardino, vi consigliamo di dare uno sguardo all’idropulitrice elettrica Annovi Reverberi Dualtech, ora acquistabile a 188,91€ anziché 209,90€. Si tratta di un articolo dalle ottime specifiche, che garantisce prestazioni da urlo grazie ad un motore elettrico da 2500 W, capace di generare una portata di 810 l/h.

Se il vostro desiderio è quello di raccogliere tutti gli utensili da giardino in una comoda struttura, vi consigliamo invece di considerare l’acquisto della casetta da giardino in PVC Tuscany Evo 200, ora disponibile non più a 849,00€ ma bensì a 721,65€, grazie ad uno sconto del 15% sul prezzo di listino. Stiamo parlando di un prodotto che assicura una sicurezza impareggiabile, dotato di una superficie di circa 4 m² e vanta delle pareti con spessore di 20 mm.

Ciò detto, visto il gran numero di articoli in promozione, vi consigliamo caldamente di consultare la pagina dell’iniziativa, al seguente indirizzo, così da poter rintracciare la soluzione che meglio si addice alle vostre esigenze. Vi ricordiamo ancora una volta che alcune promo sono soggette ad esaurimento scorte, dunque vi suggeriamo di affrettarvi!

Infine, vi ricordiamo che qualora siate all’ulteriore di iniziative di questo genere, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!