Prezzi shock negli sconti al 50% sui prodotti per auto e moto di eBay!

Dopo avervi proposto quelle che erano le principali offerte della mattinata di eBay, vi segnaliamo ora che sul portale sono disponibili anche alcune offerte dedicate agli appassionati di auto e moto, con promozioni che vi offriranno l’occasione di equipaggiare i vostri veicoli con nuovi accessori o con soluzioni che possono ringiovanire i vostri mezzi a due o quattro ruote.

Diverse le proposte, che spaziano dai kit di luce o tuning di vario genere, sino ad articoli decisamente meno “raffinati” ma comunque sorprendenti dal punto di vista estetico, come è il caso di questi adesivi per cerchi in lega in colorazione verde, in grado di dare alla vostra vettura un nuovo look, oltre ad una protezione aggiuntiva nel momento in cui vi avvicinate ad un marciapiede.

Al costo di soli 12,90€, il kit vi permetterà di aggiornare tutte e quattro le ruote, rendendo l’estetica della vettura molto più aggressiva. L’installazione avviene in poco tempo e non sarà necessario ricorrere all’ausilio di esperti, dal momento che l’adesivo risulta già preinstallato, lasciando a voi solo il compito di tagliare la giusta misura e incollarlo. La qualità costruttiva di questi adesivi per cerchi in lega farà si che dureranno a lungo, anche durante le intemperie più pesanti a cui le vetture sono soggette.

Ovviamente, questo era solo un esempio di ciò che troverete in questa promozione di eBay, ed ecco perché il nostro consiglio è quello di dare un’occhiata alla pagina ufficiale in modo da valutare tutte le offerte disponibili. Ciò detto, rimane sempre valido il nostro invito di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!