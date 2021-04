Soundbar Samsung Q950T con altoparlanti posteriori scontata di 370€

Dopo avervi proposto quelle che sono le offerte della mattinata di Amazon, è ora il momento di dare un’occhiata alle offerte di eBay, dove anche oggi è possibile imbattersi in offerte che tagliano il prezzo di tantissimi prodotti fino al 50%! Inoltre, vi ricordiamo che sulle pagine del portale è ancora attivo il Mi Fan Festival, la promozione dedicata a Xiaomi, che vi permetterà di acquistare numerosi articoli del marchio, inclusi gli ultimi arrivati, a prezzi ancora più vantaggiosi.

Come detto, dunque, sono diverse le offerte disponibili, ma quella che ha attirato di più la nostra attenzione riguarda la soundbar top di gamma di Samsung, ovvero la HW-Q950T, che viene proposta a 999,00€ invece di 1.367,00€. Parliamo di uno sconto di circa 370€, che fa scendere il prezzo di questo modello sotto la soglia dei 1.000€, una cifra sicuramente importante per una soundbar, ma giustificata dal fatto che la soluzione di Samsung è una delle migliori soundbar disponibili sul mercato.

Oltre ad essere il modello più consigliato per chi cerca un suono pulito e realistico, la Samsung HW-Q950T è perfetta anche per coloro che vogliono avere una vera esperienza surround, grazie alla presenza di due altoparlanti fisici posteriori, che vi permetteranno di sentire i classici effetti presenti nei film provenire dalle vostre spalle, ottenendo un’immersione acustica totale, come ben poche soundbar sanno fare.

Per creare una soundbar in grado di offrirvi un’esperienza sonora quanto più vicina possibile a quella del cinema, Samsung ha progettato la Samsung HW-Q950T in un ambiente acustico privo di risonanza. Ciò gli ha permesso di ottenere una linearità delle frequenze sonore tipiche di un sistema Hi-Fi. In altre parole, sia i bassi che gli alti verranno riprodotti in modo impeccabile, a prescindere dal volume di ascolto. Da segnalare, infine, la facilità d’uso e il collegamento senza fili, oltre al supporto dei formati più popolari, tra cui Dolby Atmos e DTS:X.

Anche questo giovedì, dunque, eBay invoglia a fare acquisti online, ed ecco perché potrebbe essere il caso di dare un'occhiata alla pagina dedicata, dove scoprirete tantissime altre offerte.

