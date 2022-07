Finalmente ci siamo! Il Prime Day 2022 prende ufficialmente il via e, come sempre, si parte in quarta già dalla mezzanotte del primo giorno di offerte, momento in cui Amazon dà il via libera alle sue offerte, quanto meno alle prime e più attese.

Come sempre, noi di Tom’s saremo in prima linea per offrirvi il meglio del meglio degli sconti che, in queste 48 ore di offerte folli, si faranno strada su Amazon, in quello che – lo ricordiamo – è un momento di shopping a prezzo scontato disponibile solo ed esclusivamente per i clienti Amazon Prime!

Meglio, dunque, iscriversi quanto prima al servizio, il cui primo mese è, per altro, gratuito per i nuovi clienti, ed approfittare subito delle offerte messe a disposizione dall’e-shop consci che, come succede ormai ogni anno, molti dei prodotti proposti potrebbero non avere disponibilità capaci di durare per ambo i giorni di offerte!

Per questo, abbiamo stilato per voi questo articolo contenente solo il meglio del meglio delle offerte Prime Day 2022, spaziando in praticamente ogni campo merceologico messo a disposizione dal portale, come ad esempio smart TV e smartphone, ma anche hardware e articoli da gaming, senza dimenticare i sempre desideratissimi (e scontati) prodotti Amazon Echo!

Largo allo shopping, dunque, anche se, prima di procedere, vi ricordiamo ancora una volta di verificare che il il vostro abbonamento Amazon Prime sia attivo, poiché senza di esso non sarà possibile in alcun modo accedere agli sconto, né alle straordinarie “Esperienze Prime Day”, ovvero una serie di eventi ad accesso esclusivo, di cui vi abbiamo raccontato meglio in un apposito articolo dedicato, che vi invitiamo a recuperare subito.

Tornando ad Amazon Prime, vi ricordiamo che, qualora non siate mai stati abbonati al servizio, potrete usufruire gratuitamente dei primi 30 giorni di servizio, potendo così approfittare delle offerte Prime Day! Completato il periodo di prima, pagherete Amazon Prime appena 36 euro all’anno (o 4,99€ al mese), potendo godere non solo delle offerte di queste prossime 48 ore, ma anche e soprattutto di una serie di ottimi servizi aggiuntivi, come Amazon Prime Video, con film e serie TV in esclusiva, o ancora: Amazon Music, e di centinaia di eBook e fumetti con Prime Reading, senza contare i contenuti in-game e giochi ogni mese senza costi aggiuntivi con Prime Gamin; senza dimenticare le sempre ottime (e ormai ben note) spedizioni gratuite su tantissimi prodotti.

Ma c’è di più, perché, qualora siate studenti, potrete addirittura ricevere uno sconto per la metà del prezzo con l’ottimo programma Amazon Prime Student, che offre i medesimi servizi e vantaggi ad appena 18 euro l’anno!

Ciò detto, vi ricordiamo che, qualora non vogliate perdervi nessuna delle ottime offerte di Prime Day 2022, l’invito è quello di seguire la nostra verticale dedicata alle offerte che, sin da ora, vi proporrà il meglio delle offerte messe in campo da Amazon per questi due giorni di sconti.

Oltre a ciò, vi suggeriamo anche di dare un’occhiata nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere informazioni relative a sconti e promozioni in tempo reale, e con una selezione di articoli accessibili grazie all’iscrizione ai canali Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

