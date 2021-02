Private Internet Access VPN: internet sicuro a soli 2,50€ al mese!

Mese nuovo, nuove offerte nel panorama VPN che, dopo il risveglio del mese di gennaio, continuano la cavalcata del 2021 all’insegna di tantissime occasioni atte a garantirvi una navigazione sicura ed a prezzo scontato, pur vero che alcune offerte potrebbero non essere così convenienti come quelle dello scorso mese dove, come ricorderete, c’erano aziende che si proponevano addirittura con prezzi al di sotto dei 2 euro per mese.

Non è comunque il caso di preoccuparsi troppo perché, pur vero che i prezzi sono leggermente in rialzo, le promozioni in corso sono comunque molto valide, come è ad esempio il caso di Private Internet Access, ora in promozione con una formula di sottoscrizione da appena 2,50€ al mese, ed n costo complessivo sull’abbonamento biennale di soli 65 euro, laddove 2 anni di servizio costerebbero canonicamente ben 241,54! Insomma, un risparmio niente male!

Apprezzatissima anche dalla nostra redazione, tanto da essersi meritata un posto nella nostra classifica delle migliori VPN di quest’anno, Private Internet Access può contare su di un ottimo set di configurazioni, rendendola una scelta comoda tanto per chi è alle prime armi e vuole entrare nel mondo delle VPN, tanto per chi è invece già pratico e desidera utilizzare tutte le funzioni che si confanno ad un abbonamento premium.

Veloce e sicuro, è disponibile con un’applicazione per tutte le principali piattaforme (Windows, Mac, Android, iOs e Linux), e con il suo ottimo rapporto qualità/prezzo rappresenta certamente una soluzione a buon mercato per chiunque voglia navigare con la giusta protezione, senza spendere troppo.

La promozione proposta, del resto, vi permetterà di risparmiare addirittura il 73%, senza contare che al piano biennale qui proposto, Private Internet Access aggiunge – a titolo completamente gratuito – anche ben 2 mesi di servizio extra! Insomma, un’offerta davvero ottima che, per meno di 35€ l’anno, vi permetterà di godere di un servizio con tutti i crismi, e dunque perché non dare a Private Internet Access una chance?

» Clicca qui per approfittare dell’offerta di Private Internet Access «

