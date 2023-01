Secondo diverse indiscrezioni, il 2023 dovrebbe essere l’anno in cui PlayStation 5 non dovrebbe più soffrire di una scarsa disponibilità di scorte. In attesa che arrivi quel momento, vi informiamo che Gamestop ha appena rilasciato un nuovo bundle di PS5 Digital, con God of War Ragnarok e una serie di accessori che elencheremo di seguito. Le scorte saranno con ogni probabilità limitatissime anche a questo giro, pertanto ecco il link che vi porterà direttamente sulla pagina di acquisto.

Il costo dello bundle ammonta a 699,98€ e tiene conto del recente aumento di prezzo di PS5, che affligge sia il modello standard che Digital. Quest’ultimo è quello che viene proposto in questa occasione, insieme a God of War Ragnarok. Per quanto riguarda invece gli accessori, il portale vi obbliga ad aggiungere al carrello una PlayStation Network Card da 50€, un controller wireless DualSense, un paio di cuffie Sades 708 GT, un cavo Atrix USB-A a USB-C e una base di ricarica per il DualSense.

La console viene quindi venduta in un bundle ricco di contenuti, con tutti gli accessori necessari per un’esperienza di gioco moderna e senza compromessi. Non sappiamo quando potrebbero terminare le scorte, motivo per cui ribadiamo l’invito di non indugiare troppo e di recarvi subito sulla pagina del prodotto, mettendo al carrello gli articoli richiesti per completare l’ordine.

Vi ricordiamo poi che, oltre alla possibilità di acquistare PS5 su GameStop, esistono anche molte altre offerte in circolazione. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Seguendo comodamente il link qui sotto, invece, la desideratissima console in bundle.

