Aggiornamento ore 16:08: console terminate!

Se siete alla disperata ricerca di una PlayStation 5, preferibilmente con lettore disco, ma non sapete proprio come accaparrarvene una, allora fermatevi subito, perché questa è la notizia che stavate aspettando!

Vi segnaliamo, infatti, che Mediaworld ha appena messo in vendita circa 475 console in edizione bundle, che oltre ad essere PS5 in versione con disco, includono all’interno della confezione anche lo splendido Horizon Forbidden West, secondo capitolo della meravigliosa saga di Guerrilla Games, con protagonista l’ormai iconica Aloy!

Ovviamente i pezzi disponibili non sono moltissimi (circa 470) e, per questo, vi suggeriamo caldamente di mettervi subito in fila sul portale che Mediaworld ha dedicato al gaming, così da potervi accaparrare la console premesso che, ovviamente, la sola partecipazione alla coda non garantisce alcun acquisto.

Inoltre, vi ricordiamo che per completare l’acquisto sarà necessario essere iscritti al portale di Mediaworld e che, dunque, è consigliabile effettuare l’accesso prima di mettersi in coda, onde evitare qualsiasi problema al momento del pagamento o del checkout.

Volendovi supportare nel miglior modo possibile, vi ricordiamo che le possibilità che possiate acquistare la console sono sostanzialmente soggette a tre fattori: la vostra posizione nella coda, la possibilità che chi è prima di voi perda il proprio turno per qualche motivo, ed ovviamente il numero di pezzi messi a disposizione da Mediaworld. Ciò si traduce nella concreta possibilità che, pur restando molto a lungo in coda, accediate al sito quando le console saranno già esaurite.

Per questo vi suggeriamo di mettervi in coda senza aggiornare la pagina per alcun motivo, lasciando che sua la fortuna a guidare il vostro acquisto (anche perché non c’è molto altro da fare). Tuttavia vi invitiamo comunque a non demotivarvi, giacché anche se la caccia di una PS5 è ormai impresa di stampo mitico, e la coda di circa 1 ora non sembra lasciare molte speranze, per esperienza diretta (leggasi: alcuni membri del nostro team), abbiamo ricevuto segnalazioni di chi è riuscito a comprare la console anche con il contatore che segnalava migliaia di persone in coda!

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente al link di vendita della console, garantendovi che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità.

