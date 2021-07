Quasi 500€ di sconto su questa lavatrice LG Smart su Mediaworld

Dopo aver finito di festeggiare la vittoria dell’Italia agli Europei 2020 con una promozione dedicata, su Mediaworld ritorna l’iniziativa Solo per Oggi, nella quale anche se non sarà più possibile sfruttare lo sconto extra fino a 300€ dei giorni scorsi, vi darà comunque occasione di risparmiare cifre importanti. La percentuale delle offerte, infatti, è solita arrivare fino al 50%, coinvolgendo come sempre alcuni dei prodotti più ambiti, ma solo fino alla mezzanotte di oggi!

Uno dei prodotti a ricevere la scontistica più elevata è la lavatrice LG F4WV508S0E da 8kg, un modello dal costo di listino di ben 929,00€, che oggi viene fatto crollare a 459,00€. Un risparmio di quasi 500€ che, ne siamo certi, invoglierà tanti di voi a valutare l’acquisto di questa lavatrice, che gode di numerosi programmi di lavaggio e, soprattutto, di un intelligenza artificiale che ne aumenta sensibilmente le performance.

La LG F4WV508S0E potrà infatti essere comandata da remoto tramite l’applicazione SmartThinQ di LG, la stessa che vi permetterà di gestire da remoto anche frigoriferi e tutti gli elettrodomestici smart dell’azienda. Oltre a comandarla a distanza, le potenzialità smart di questa lavatrice le permetteranno di scegliere autonomamente il lavaggio più adatto in base al tipo di carico, andando a selezionare una delle 20.000 combinazioni di lavaggio disponibili, le quali secondo gli studi interni, vi garantiranno un risultato migliore del 18% rispetto ad un modello tradizionale.

Dotata inoltre di tecnologie come il TurboWash, la LG F4WV508S0E laverà i vostri capi in tempi record, senza per questo diminuire la qualità del lavaggio. A tal fine, questo specifico modello integra il rivoluzionario sistema Jet Spray, che emette un potente getto d’acqua che spazza via lo sporco e il detersivo in eccesso, offrendovi il ​​miglior risultato possibile e, allo stesso tempo, migliorando l’efficienza dei cicli di risciacquo.

Chiaramente, questa non è l'unica offerta di Mediaworld, ed ecco perché vi consigliamo di consultare la lista completa dei prodotti al seguente indirizzo, cosicché possiate scegliere quello che meglio si addice alle vostre esigenze!

