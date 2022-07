Se siete alla ricerca di una smart TV di ottima qualità a un prezzo imbattibile, vi proponiamo il modello LG OLED48A16LA disponibile da Amazon a soli 799,00€ invece di 1.499,00€. Lo store ha ancora attivi numerosi ribassi in ambito tech e smart TV ma, tra le varie proposte, abbiamo deciso di menzionare proprio questo prodotto da 48″ in quanto si tratta di un top di gamma scontato addirittura del 46%!

Uno ribasso particolarmente interessante su uno prodotto a marchio LG, con α7 Gen 4 Intelligent Processor,

Dolby Vision IQ per film e serie tv dalla qualità imbattibile e la fantastica Filmmaker mode per fruire di contenuti estremamente fedeli all’idea originale. Dato che stiamo parlando di una promozione così interessante e valida solo per poco tempo, vi consigliamo di effettuare il vostro acquisto fintato che il prezzo è così vantaggioso.

Che cosa rende questa smart TV LG diversa da molti altri prodotti? La risposta si trova nei pixel autoilluminanti da cui è composto il suo display che, diversamente da quelli dei TV LED limitati dalla tecnologia di retroilluminazione, sono in grado di offrire un estremo realismo nelle sfumature e nei dettagli. In fatto di qualità delle immagini, la tecnologia OLED non ha paragone in quanto possiede milioni di pixel in grado di riprodurre neri perfetti e colori precisi. Il risultato è un’esperienza di visione impeccabile, con luci estremamente luminose e contrasti mozzafiato.

Inoltre, la smart TV LG OLED48A16LA sfrutta l’HDR 10 Pro, una feature che in grado di assicurarvi una gamma dinamica più ampia rispetto ai modelli precedenti, migliorando il livello cromatico di ogni singolo frame e rendendolo più nitido e intenso. Altrettanto importante la Dolby Vision IQ che regola in maniera intelligente le impostazioni delle immagini in base al tipo di contenuto e all’ambiente circostante, mentre la tecnologia Dolby Atmos riproduce un audio surround multidimensionale in perfetta sincronia con le immagini: una combinazione vincente che crea risultati cinematografici eccellenti.

