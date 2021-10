Queste cuffie wireless sono in sconto a meno di 17€: difficile trovare di meglio!

Se pensate che gli auricolari true wireless Lenovo segnalati in mattinata fossero gli unici che vi permettessero di ascoltare musica con una buona qualità ad un prezzo ridicolo vi sbagliavate! Vi informiamo, infatti, che tra le innumerevoli offerte di Amazon sono presenti anche delle ottime cuffie wireless over-ear, il cui prezzo è talmente basso che si fa quasi fatica a credere che non sia un errore!

Parliamo di cuffie entry level, attualmente decurtate del 43% e, pertanto, acquistabili ad appena 16,99€! Un prezzo che lascia spazio a pochi dubbi, specie sapendo che, oltre ad essere esteticamente piacevoli, e comodissime, queste cuffie sono anche dotate di un modulo bluetooth 5.0 e di controlli touch direttamente sui padiglioni, una rarità per prodotti che ci si può accaparrare per meno di 20 euro.

Prettamente in platica, e con un arco superiore rivestito in morbida ecopelle, che vi aiuterà a ridurre la tipica pressione sulla testa che si presenta dopo un utilizzo prolungato. Queste splendide cuffie wireless sono comode ed accattivanti, e dispongono persino di un microfono integrato direttamente nei padiglioni, così che possiate utilizzarle non solo per ascoltare la musica, ma anche per rispondere alle chiamate, passare al brano successivo e regolare il volume proprio come fareste con cuffie dal costo più elevato, grazie ad una serie di pulsanti touch posizionati nella parte esterna dei padiglioni.

Inoltre, grazie al succitato modulo Bluetooth 5.0, potrete connettere queste cuffie wireless anche a dispositivi compatibili con la tecnologia Bluetooth, come ad esempio smart TV, notebook e a qualsiasi dispositivo, potendo così riprodurre la vostra musica preferita attraverso più sorgenti. Il suono proviene da driver da 50mm, le cui dimensioni faranno sì che la qualità non sia scadente, come si tenderebbe a pensare di fronte ad un prodotto così economico. Come detto nelle fasi iniziali, sono cuffie wireless over-ear che non dovreste lasciarvi sfuggire, ottime anche per chi intende fare un regalo tecnologico senza spendere una fortuna.

Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!