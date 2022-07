Se siete intenzionati ad acquistare un frigorifero top di gamma a un prezzo imbattibile, vi consigliamo di non farvi scappare assolutamente questo frigo smart LG, disponibile a un costo super scontato da Amazon per il Prime Day. Al momento, potrete portare a casa questo prodotto a soli 699,99€ invece di 1.199,00€, un’offerta da non lasciarsi scappare tenendo presente che si tratta di un articolo di ottima qualità scontato addirittura del 42%.

Questo frigo è l’ideale se state cercando un prodotto efficiente e con tutti gli optional del caso: display LCD esterno, Wi-Fi con SmartThinQ e un’elegantissima rifinitura in Inox Saffiano. Dunque, trattandosi di un’offerta davvero valida a un prezzo particolarmente scontato, vi invitiamo a completare il vostro acquisto prima che l’offerta termini!

Il frigorifero smart LG combinato con freezer è dotato dell’ottima tecnologia Nature Fresh che mantiene i vostri alimenti sempre freschi, anche a distanza di giorni, senza perdere sapore e fragranza. Inoltre, grazie al controllo preciso della temperatura e al sistema di raffreddamento uniforme 24 ore su 24, potrete conservare l’aspetto e il sapore dei prodotti freschi ancora più a lungo rispetto agli altri frigoriferi sul mercato. Le variazioni di temperatura ridotte, infatti, permettono di mantenere l’aspetto e il sapore dei prodotti in maniera ottimale.

Da non sottovalutare anche l’ottima parete posteriore metallica con una finitura elegante e duratura, in grado di conferire all’interno un fascino raffinato e mantenere la zona estremamente fresca. Altrettanto importante anche la praticità del frigo LG: è caratterizzato dal Wine Rack progettato per contenere fino a 5 bottiglie e il 2-Step Folding Shelf per creare spazio in cui poggiare alimenti di qualsiasi dimensione, in base alle proprie specifiche necessità.

Ovviamente, trattandosi di un prodotto smart, potrete collegare il frigo al vostro smartphone tramite l’app LG SmartThinQ, in modo tale da regolare la temperatura e gestire le impostazioni del frigorifero da remoto tramite Wi-Fi. Ultima, ma non per importanza, la classe energetica C assicurata dal Compressore Smart Inverter, ideato proprio per garantirvi un elevato livello di efficienza con il minor costo possibile.

