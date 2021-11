Questo Notebook Acer è in super sconto su Comet! Approfittane!

Siete alla ricerca di un Notebook adatto allo studio, ad una buona navigazione sul web e ad un utilizzo prevalentemente mobile? Sullo store Comet, quest’oggi, c’è esattamente ciò che fa per voi, un PC dotato di buona tecnologia e molto leggero! Stiamo parlando di Acer Swift 3, un gioiellino che costa la bellezza di 749,00€ ma che, in questi giorni, è possibile accaparrarsi a soli 599,00€ approfittando di questa fantastica offerta che abbassa il costo di 150,00€!

Acer Swift 3, come accennato in apertura, è un prodotto che si presta benissimo ad un utilizzo in mobilità, quindi perfetto per gli studenti e per chi è solito spostarsi con il proprio computer, per lavoro o per altre necessità. Tra le caratteristiche che rendono questo PC così adatto a contesti simili, troviamo sicuramente un’autonomia della batteria straordinaria, la quale assicura tantissime ore di utilizzo, al punto che potrete fare a meno di portarvi dietro il caricabatterie, solitamente molto ingombrante da mettere in borsa.

Il peso totale del dispositivo è veramente basso, soli 1,2Kg, un dato pazzesco considerata la tecnologia che troviamo al suo interno. A tal proposito, sotto la scocca c’è un processore AMD Ryzen 5, il quale assicura ottime prestazioni ed un efficiente utilizzo in multitasking, merito anche della ram installata che ammonta a 8GB.

Come abbiamo avuto modo di constatare nel corso degli anni, gli hard disk meccanici sono diventati davvero obsoleti, rallentando di molto l’efficienza del PC e aumentando i tempi di attesa nei software, ed ecco perché Acer Swift 3, anche da questo punto di vista, si presenta in super forma: ben 512GB di SSD da occupare a piacimento tra giochi e varie app! Per quanto concerne, invece, il display, possiamo affermare che garantisce una buona leggibilità: 14″ a risoluzione 1920x1080p, perfetti per la visione di film e serie tv o, come ribadito, anche per il lavoro e lo studio.

Insomma, Acer Swift 3 è veramente completo, un notebook perfetto per qualsiasi contesto, dal puro svago, arrivando allo studio e al lavoro, e il tutto, lo ricordiamo, scontato di ben 150,00€ sullo store di Comet insieme ad altre offerte che non mancheremo di segnalare sui nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Oltre a ciò, vi consigliamo di seguirci costantemente per ricevere tutti gli aggiornamenti relativi al Black Friday 2021 e di sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime. Buono shopping!

