Questo notebook da gaming Lenovo rende fiero il Black Friday di Mediaworld

Come avrete notato, la giornata odierna sarà caratterizzata da un numero di offerte ancora superiore rispetto a quelle degli ultimi giorni, dato che oltre agli sconti del Black Friday, spiccano ora anche quelli del Singles Day. Preparatevi dunque ad essere tentati da diverse ottime proposte perché il risparmio sarà garantito a prescindere dalla promozione e dallo store. In questa occasione vogliamo portare alla vostra attenzione le offerte del Black Friday di Mediaworld che, come saprete, è attivo ormai da qualche giorno e continuerà fino al 17 novembre, quando il portale si prenderà forse una breve pausa per poi inaugurare il vero e proprio Black Friday.

Come abbiamo visto di recente, le offerte sono molte vantaggiose e oggi vi proponiamo il notebook da gaming Lenovo Legion S7, che viene offerto a 1.299,00€. Un prezzo eccellente per un computer portatile di questo livello, che vede il suo prezzo di listino diminuire di ben 700€, rendendolo un ottimo acquisto per chiunque sia alla ricerca di una soluzione da gaming portatile di buon livello. I componenti interni, tra cui spicca un processore Intel Core i7 e una scheda video Nvidia della serie RTX, sono così potenti da rendere la proposta del produttore appetibile persino ai fan del PC Desktop, soprattutto se consideriamo i prezzi attuali e folli delle schede video.

Insomma, parliamo di un notebook da gaming in grado di soddisfare la stragrande maggioranza dei giocatori, oltre chi necessita di un dispositivo capace di essere reattivo e fluido nelle varie operazioni multitasking. Ad ogni modo, il Lenovo Legion S7 è stato ottimizzato per eseguire i videogiochi alla massima risoluzione ed ecco perché all’interno troviamo il Core i7-10875H e una RTX 2060 Max-Q, oltre che 16GB di RAM ultraveloci e un SSD da 1TB, la cui capienza vi consentirà di installare tutti i vostri giochi preferiti sull’archiviazione più veloce, senza ricorrere ad Hard Disk esterni.

Lo schermo del Lenovo Legion S7 è un 15 pollici con risoluzione FullHD e frequenza di aggiornamento a 144Hz. La fluidità durante il gameplay e nelle varie schermate del sistema operativo sarà quindi impeccabile, grazie a immagini nitide e ad una resa cromatica del 100%. Lo chassis in alluminio rende poi il Lenovo Legion S7 un notebook da gaming resistente e leggero, ben migliore rispetto alle soluzioni di diversi anni fa, che vantavano sì ottime prestazioni ma bordi e peso decisamente maggiori.

Ovviamente, questo portatile rappresenta soltanto la punta dell’iceberg di questo Black Friday di Mediaworld, motivo per cui vi consigliamo di consultare la pagina del portale al seguente indirizzo per visionare tutte le proposte. Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Qualora siate interessati ai buoni sconto, vi consigliamo di consultare la nostra pagina dedicata, al seguente indirizzo. Buon divertimento e buono shopping!

