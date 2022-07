Se siete alla ricerca di un ottimo aspirapolvere robot con cui tenere pulita la vostra casa a distanza, anche durante le vostre vacanze estive, allora questa è certamente l’offerta da non perdere su Amazon, visto che parliamo di un prodotto di fascia alta, oggi ribassato di quasi 140 euro!

Stiamo parlando del recente, e funzionale, Proscenic M8 Pro, un robot aspirapolvere di grande pregio, dotato di tecnologia di svuotamento automatico, e che oggi può essere vostro a soli 360,00€, con un doppio sconto rispetto ai 499,00€ necessari per l’acquisto!

Non c’è bisogno di ribadirlo: si tratta di un affare con tutti i crismi, possibile grazie ad un doppio sconto proposto da Amazon che, oltre ad aver ribassato il prodotto del 24% (ovvero di ben 199 euro), ha messo anche a disposizione, fino ad esaurimento scorte, un pratico coupon che potrete applicare direttamente sulla pagina del prodotto, spuntando l’apposita casella ben in evidenza sotto alla sezione dedicata al prezzo, e grazie al quale ottenere un’ulteriore decurtazione sul carrello di ben 20 euro.

E fidatevi di noi: al prezzo di 360 euro, questo robot aspirapolvere è un acquisto da non lasciarsi scappare, visto che parliamo di un articolo di grande pregio, dotato di ogni funzionalità attualmente richiesta dal mercato, e con performance del tutto equiparabili ai più noti e blasonati produttori.

Proscenic M8 PRO, infatti, gode anzitutto di una tecnologia di svuotamento automatico, inclusa all’interno della colonnina di ricarica del robot, e grazie alla quale questo aspirapolvere smart è in grado di svuotarsi da solo per un massimo di 30 giorni, corrispondenti, più o meno, ad un mese di pulizie.

In sintesi, al termine di ogni ciclo di pulizia, il robot tornerà alla propria base, dove ricaricare la propria efficiente batteria al litio (parliamo di fino a 250 minuti di pulizie continuative!) e dove verrà svuotato della sporcizia raccolta grazie ad un efficiente sistema di svuotamento pressurizzato, che raccoglierà la totalità del lerciume in un sacchetto usa e getta sigillato, così che non si disperdano nell’aria pericolosi e fastidiosi allergeni.

Un sistema efficiente e pratico che, ovviamente, è solo la punta di diamante di un prodotto non solo tecnologico, ma anche estremamente efficiente, complice la sua potenza d’aspirazione pari a 2700 Pa, più che sufficienti per ripulire la vostra casa da ogni tipo di sporco, comprese le più piccole particelle di pulviscolo.

Come se non bastasse, il Proscenic M8 PRO gode anche di un eccellente sistema di navigazione, capace di rilevare il 98% degli ostacoli, ed evitando così spiacevoli incidenti o cadute. Controllabile anche a distanza grazie alla pratica APP Proscenic, compatibile sia con Android che iOS, l’M8 PRO può anche essere controllato tramite il supporto degli assistenti vocali Alexa e Google Assistant, con cui è nativamente compatibile.

Venduto com’è al prezzo di appena 360 euro, l’aspirapolvere robot Proscenic M8 PRO è, senza dubbio, un affare davvero imperdibile e, per questo, vi suggeriamo caldamente di completare subito il vostro acquisto, visitando la pagina dedicata all’offerta prima che le scorte vadano esaurite, o prima che il prezzo torni alle origini.

