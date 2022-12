Se avete deciso di regalarvi per questo Natale una smart TV di ultima generazione, approfittando di alcune delle offerte di fine anno, il nostro consiglio è valutare la Samsung QE55Q70B da 55 pollici. Si tratta di uno degli ultimi modelli QLED realizzati dall’azienda coreana e, per questo, indicato anche per il gaming, oltre che per film e serie TV.

Questo modello lo si può acquistare su Unieuro a soli 699,00€, a seguito di uno sconto di 600,00€ sul prezzo originale. La spesa per portarsi a casa questo elettrodomestico è stata quindi quasi dimezzata rivelandosi, di fatto, uno dei migliori acquisti che potete fare entro la fine dell’anno, soprattutto se pensavate di regalare ai vostri figli la possibilità di sfruttare appieno un eventuale Xbox Series X o PlayStation 5.

Essendo infatti una smart TV di fascia medio-alta, la Samsung QE55Q70B vanta la tecnologia Motion Xcelerator Turbo+, che permette al pannello di raggiungere i 120Hz in 4K, per un’esperienza di gioco fluidità e senza sfocature. Il merito è anche del FreeSync Premium Pro, un’altra tecnologia di riferimento per il settore gaming, che annulla il tearing e lo stuttering. Le ottimizzazioni lato gaming che Samsung ha implementato in questa smart TV non si fermano qui, poiché è presente anche la Dynamic Black Equalizer, che esalta ogni minimo dettaglio nelle scene scure. Questo e molti altri settaggi si trovano nel menù Game Mode, pensato appositamente per raggruppare le funzioni dedicate all’input lag e simili.

Che dire invece della qualità del pannello? Qui entra in gioco la tecnologia QLED di Samsung che, sulle smart TV del 2022, ha fatto un ulteriore passo in avanti, intervenendo sulla parte software per far sì che le zone scure siano ancora più dettagliate. Le smart TV Samsung del 2022, e di conseguenza anche la QE55Q70B, migliorano anche l’effetto blooming, ossia artefatti che si verificano quando la luce degli oggetti luminosi copre le aree più scure che lo circondano. Insomma, una smart TV in grado di farvi vedere bene cosa si nasconde tra le ombre e, per questo, perfetta per film e serie TV.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Unieuro dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

