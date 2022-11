Il Black Friday Amazon è finalmente arrivato e, ancora per diversi giorni, vi proporrà alcuni degli sconti più interessanti che abbiate visto nel corso dell’anno. Tra le molteplici promozioni che non dovreste lasciarvi scappare, va valutata indubbiamente la sezione dedicata a zaini e borse Eastpak, JanSport e Kipling con ribassi oltre il 50%. All’interno della categoria potrete trovare davvero di tutti, per ogni gusto e anche per tutti i budget!

Se state cercando uno zaino per andare a scuola avrete numerosi modelli Out of Office a disposizione, oppure borse a tracolla e marsupio per qualsiasi evenienza, dall’andare al lavoro fino al tempo libero. Dato che si tratta di articoli davvero molto richiesti, contraddistinti da un’ottima qualità, vi consigliamo di non farveli scappare finché siete in tempo, sopratutto l’Out of Office Pacman Ghosts disponibile a 46,99€ invece di 68,00€!

Il modello in questione è un vero e proprio must have nel proprio armadio, da utilizzare praticamente per qualsiasi evenienza. Eastpak ha ufficialmente collaborato con Pacman per rendere omaggio all’iconico gioco arcade attraverso uno zaino comodo, ideale per gli spostamenti quotidiani e arricchito da una colorata stampa con labirinto.

Da non sottovalutare anche la presenza di tasche, da sfruttare comodamente per i propri effetti personali! In primis è dotata di un fantastico scompartimento per laptop da 13″, una tasca principale, una anteriore e numerose interne per qualsiasi oggetto vogliate tenere al coperto. In più, è incluso un fantastico portachiavi con scritta “Game Over” a rendere lo zaino ancora più imperdibile.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alle offerte sui prodotti Eastpak, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto. In più vi consigliamo di iscrivervi ad Amazon Prime per far arrivare i vostri acquisti il prima possibile!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

