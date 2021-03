Rasoio Braun Series 9 scontato di 80€ su MediaWorld!

Oltre alle migliori offerte di store come Amazon o eBay, è giunto il momento di scoprire quelle che sono le occasioni incluse da MediaWorld nel suo Solo per Oggi, dove vi sarà possibile trovare tantissimi prodotti come smartphone, smart TV, elettrodomestici ed anche dispositivi per cura della persona, il tutto con sconti che possono raggiungere anche il 60%, ma solo fino a mezzanotte! Vi ricordiamo inoltre che il Solo per Oggi non è l’unica promozione presente sul portale di MediaWorld, infatti fino al 14 marzo potrete sfruttare le ottime offerte realizzate in occasione della settimana della Festa della donna, dove potrete trovare idee regalo da sfruttare anche in occasione della festa del papà.

Scendendo nel dettaglio, una delle migliori offerte presenti sullo store è sicuramente quella relativa al rasoio elettrico Braun Series 9, uno dei migliori prodotti della sua categoria, che potrete oggi acquistare a “soli” 259,99€, con uno sconto di ben 80€ rispetto al suo prezzo più comune. L’efficienza di Braun Series 9 si manifesta sin dalla prima passata raggiungendo livelli di rasatura impeccabili senza provocare irritazioni alla pelle. Queste ottime prestazioni sono possibili grazie alla sua speciale testina flessibile che compie ben 40.000 azioni di taglio all’unisono, occupandosi anche dei peli di qualsiasi lunghezza, e regolando la potenza in base alla densità della barba.

Inoltre, Braun Series 9 è stato realizzato con una forma ergonomica, così da potersi adattare perfettamente alla mano, e la sua scocca è stata resa completamente impermeabile, così da poter esser utilizzato anche per delle rasature sotto la doccia. Per quanto riguarda la batteria di Braun Series 9, ci troviamo di fronte ad un dispositivo in grado di durare anche un mese con una semplice carica, ed in caso di necessità è possibile sfruttare la sua ricarica rapida che in appena 5 minuti ne permette l’utilizzo.

Insomma, il rasoio Braun Series 9 a questo prezzo è una vera occasione da non perdere, ma soprattutto può anche diventare un regalo da fare per l’imminente festa del papà. Anche per questo quindi il nostro consiglio rimane anche oggi quello di visitare l’apposita pagina di MediaWorld dedicata, dove potrete consultare l’intera selezione di offerte proposta dal portale e trovare giusta in base alle vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto su MediaWorld, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

