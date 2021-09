Realme 8 Pro ad un prezzo shock su eBay

Dopo aver iniziato questo fine settimana proponendovi alcune offerte del giorno, continuiamo a seguire la strada che ci porterà verso nuovi risparmi, in particolare in quelli presenti nella sezione “Gli Imperdibili” di eBay, dato che è quella che contiene il maggior numero di prodotti in offerta. Come ormai ci ha abituato il famoso sito di aste online, gli abbassamenti di prezzo si potranno trovare su molteplici categorie merceologiche, tra cui spiccano gli elettrodomestici, smartphone e smart tv.

Il tempo per approfittarne, però, potrebbe essere limitato ed ecco perché abbiamo scelto per voi un prodotto che, secondo noi, dovrebbe essere acquistato senza indugio, non solo grazie all’offerta ma anche perché si tratta di un autentico best buy della categoria. Parliamo dello smartphone Realme 8 Pro, un modello che il portale aveva già scontato in passato ma che ora lo si potrà acquistare senza l’ausilio di codice sconto. Vi basterà infatti aggiungerlo al carrello per risparmiare circa 70€ e pagarlo solamente 228,00€, una cifra irrisoria per uno smartphone che vanta alcune caratteristiche quasi da top di gamma.

La variante proposta da eBay è la più potente, ossia quella con 8GB di RAM, e questo sicuramente invoglierà tanti di voi a prenderla in considerazione. Come detto, il Realme 8 Pro è uno dei re della fascia media, in grado di accontentare coloro che vogliono uno smartphone dall’aspetto premium ma senza spendere una fortuna. La recente soluzione di Realme brilla anche dal punto di vista delle prestazioni, soprattutto in quelle multimediali, dove spicca il sensore fotografico da ben 108MP. Lo sappiamo, il numero di megapixel non è quello che conta per fare una buona foto, ma il software di Realme 8 Pro li sfrutta per fare un’ottima interpolazione dell’immagine, che vi permetterà di ottenere una foto ingrandita di 3x senza perdita di qualità. Questo significa che gli amanti della fotografia potranno spingersi anche fino al 5x e ottenere ugualmente una foto ricca di dettagli, cosa che spesso la si può fare solo con dispositivi ben più costosi.

Infine, vi segnaliamo che Realme 8 Pro vanta un’ottima autonomia, resa possibile grazie ad un chip Qualcomm efficiente, all’ottimizzazione software e allo schermo non troppo grande, la cui diagonale arriva a 6,4 pollici. Se a questo aggiungiamo la possibilità di espandere la memoria interna e inserire ben 2 SIM, capite bene che questo è il dispositivo da scegliere per coloro che non vogliono superare certe soglie di prezzo.

Come detto, le offerte eBay sono tante ed è per questo che, come sempre, vi invitiamo a visitare la pagina del portale con tutte le promozioni del giorno, così da poter trovare l’offerta più vicina alle vostre esigenze. Infine, prima di lasciarvi al vasto catalogo di eBay di oggi, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, dove sarete continuamente aggiornati su tutte le novità relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buon shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili