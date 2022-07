Se siete alla ricerca di una smartband che non sia solo completa ma che goda, soprattutto, di un display ampio e ben leggibile in qualsiasi circostanza, allora fermatevi qui, perché questa è l’offerta che fa per voi!

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è attualmente disponibile con uno sconto del 26%, la splendida Redmi Smart Band Pro, che in questo modo potrete acquistare al prezzo imperdibile di appena 34,99€, contro gli originali 49,99€ necessari per l’acquisto.

Un prezzo davvero ottimo, per un prodotto arrivato sul mercato lo scorso novembre, e subito distintosi per il suo splendido display che, a differenza di altri prodotti (come, ad esempio, le Mi Band Xiaomi), è molto più ampio, e le cui dimensioni competono direttamente con fasce di prezzo ben più ampie, anche attorno ai 100 euro!

La Smart Band Pro di Redmi, invece, è molto più abbordabile nel prezzo, e vanta un rapporto qualità/prezzo davvero molto alto, complice molte delle intuizioni che Redmi ha ereditato direttamente da Xiaomi, forse – ad oggi – il principale produttore di questo tipo di prodotti.

Caratterizzata da un display da 1,47″, con un rapporto schermo-corpo del 66.7%, Smart Band Pro vanta la bellezza di 110 modalità di allenamento, che includono non solo le più tipiche attività da palestra, ma anche diversi sport acquatici, grazie alla sua resistenza all’acqua ed all’immersione, che vi permetterà di indossarla fino ad una profondità massima di 50 metri!

Dotata degli ormai classici rilevatori di salute, tra cui il ricercatissimo sensore di tracciamento SpO2 , Smart Band Pro vi garantirà un monitoraggio efficiente del battito cardiaco, dell’ossigeno nel sangue, e persino del sonno, contribuendo ad aiutarvi a migliorare molti aspetti della vostra salute fisica e mentale.

Inoltre, a differenza di molte smart band, il prodotto Redmi gode anche di un monitoraggio h24 della frequenza cardiaca, che non solo vi permetterà un conteggio più preciso del vostro consumo calorico, ma vi terrà anche costantemente aggiornati sull’andamento del vostro battito, segnalandovi eventuali anomali dovute ad un aumento o una diminuzione eccessivi del vostro battito cardiaco.

Bellissima da vedere, e con un’esperienza d’uso funzionale e pratica, la Smart Band Pro di Redmi è un prodotto imperdibile che, venduto com’è a meno di 35 euro, rappresenta certamente un bel regalo da fare… o da farsi! Per questo, vi invitiamo a cogliere subito quest’ottima offerta Amazon, visitando quella che è la pagina dedicata alla promo prima che le scorte vadano esaurite, o il prezzo torni alle origini.

Oltre a ciò, vi suggeriamo anche di dare un’occhiata nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere informazioni relative alle prossime disponibilità delle varie console, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

