Non sapete cosa regalare o regalarvi a Natale? A farvi un assist potrebbe allora essere il sempre affidabile e conveniente Yeppon, che sta proponendo in questo periodo tutta una serie di set LEGO in offerta con sconti che arrivano fino al 50%. Un’ottima occasione, insomma, per risparmiare diverse decine di euro e ottenere così un regalo in grado di fare sicuramente colpo.

Con quasi trenta euro di sconto troviamo ad esempio il bellissimo Guanto dell’Infinito di Thanos direttamente dai film Marvel, perfetto per qualsiasi fan della celebre saga, mentre tutti coloro che adorano le modo e le costruzioni più impegnate troveranno nel set LEGO Technic BMW M 1000 RR con oltre 100 euro di sconto un qualcosa di assolutamente irrinunciabile. Come non citare, infine, la imponente Doms Dodge Charger direttamente dal Film Fast and Furious, anch’essa proposta a un prezzo ridotto per l’occasione.

I set LEGO in offerta con sconti fino al 50% su Yeppon non si esauriscono ovviamente qui e sono anche molti altri: potete trovare la selezione completa comodamente nella pagina dedicata dello store.

Oltre alla possibilità di acquistare tanti ottimi set LEGO con sconti che arrivano fino al 50% su Yeppon, esistono anche molte altre offerte in circolazione. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Seguendo comodamente il link qui sotto, invece, potete trovare una selezione di set LEGO già a prezzo di saldo su Yeppon.

