Le temperature stanno cominciando ad abbassarsi e, mano a mano, allenarsi fuori casa diventa un’opzione sempre più scomoda. Fare sport in casa, d’altro canto, è un’opzione piuttosto comoda e conveniente che potreste sfruttare facilmente acquistando gli attrezzi giusti per voi. Proprio per questo motivo, abbiamo pensato di proporvi le super offerte Decathlon fino al 40%, ideali per qualsiasi tipo di allenamento decidiate di fare.

Grazie ai numerosi ribassi presenti sullo store, avrete la possibilità di acquistare moltissima attrezzatura di qualità, dai kettlebell fino ai tapis roulant top di gamma. Insomma, ce n’è per tutti i gusti e davvero per tutte le tasche! Per questo, dato il breve periodo di forte promozione, il nostro consiglio è di non farvi scappare i prodotti a disposizione fintanto che sono disponibili a prezzi così vantaggiosi!

A tal proposito, se avete intenzione di allenarvi al massimo delle potenzialità, vi consigliamo di dare uno sguardo al Tapis Roulant Movi Fitness Top Slim, tra i migliori disponibili sullo store, scontato al prezzo di 699,00€ invece di ben 1.099,00€. Il modello in questione è progettato per chi è alla ricerca di un attrezzo che offre il massimo comfort e di una macchina “salva spazio” completamente attrezzata, pre-assemblata, maneggevole e richiudibile a scomparsa! Il motore, super potente, permette all’utente di scegliere qualsiasi velocità tra 0,8 e 16 Km/h e in più, l’inclinazione elettrica della pedana è su 10 livelli.

Il nastro da corsa misura 48 x 130cm ed è ben ammortizzato grazie alla presenza di 8 elastomeri, presenti lungo tutta la pedana. Questi permettono di assorbire perfettamente lo shock della falcata, senza far rovinare il vostro attrezzo anche con un utilizzo costante. In più, è fornito di un display con la visualizzazione dei parametri più importanti da osservare: tempo, distanza, velocità, inclinazione, calorie e pulsazioni.

La console ad alta definizione, inoltre, fornisce un feedback costante su tutti i dati di allenamento, velocità, tempo trascorso, distanza percorsa, calorie bruciate, inclinazione e battito cardiaco se si è in possesso della fascia cardio. Il top slim dispone di 1 programma manuale, 12 pre-impostati con variazione della velocità e dell’inclinazione e, in più, 3 profili utente per personalizzare e memorizzare gli allenamenti inserendo i propri dati personali. L’ideale per portare la professionalità della palestra direttamente a casa vostra!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto dei prodotti, invitandovi a consultare la pagina Decathlon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

