Mentre impazzano le offerte della Gaming Week, su Amazon non mancano anche sconti su prodotti più “comuni” o comunque per nulla connessi all’ambito del gaming, né su PC, né su console. Anzi, c’è spazio più che mai ad una buona diversità di offerte, con anche qualche simpatica occasione d’acquisto per ciò che concerne prodotti divenuti virali sui social, come i cosiddetti “Amazon Finds”, spesso provenienti da brand emergenti, e caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Ebbene, vi segnaliamo oggi che, proprio in tal senso, su Amazon è presente a prezzo scontatissimo, uno degli Amazon Finds più chiacchierati ed acquistati, complice anche il brand di produzione, ovvero Xiaomi, decisamente più noto ed apprezzato di quella che è la media di questi prodotti.

Di che prodotto stiamo parlando? Del piccolo e amatissimo Mi Portable Bluetooth Speaker, nulla più che una piccola cassa senza fili, progettata per essere portata agilmente con sé, ed oggi venduta con uno sconto del 33% a soli 19,99€!

Un affare non da poco, anche perché, come detto, si tratta di un prodotto davvero molto seguito sui social e che, in particolare su TikTok, ha sviluppato una grandissima popolarità, complice anche un design semplice ma molto accattivante, a cui si sommano anche delle buone performance, specie considerando le dimensioni decisamente “portatili”, che lo rendono comodo da portare in giro per la città o in viaggio.

Leggerissimo, con i suoi 185 grammi, Mi Portable Speaker dispone di una pratica maniglia che lo rende facile da agganciare a zaini o borse, e vista la sua certificazione IP67, è anche in grado di resistere all’acqua ed al pulviscolo! Dulcis in fundo, parliamo di uno speaker con una batteria da ben 2000 mAh, che può riprodurre musica ininterrottamente per un massimo di 10 ore, e che dispone persino di una modalità di interconnessione, che permette a due altoparlanti della stessa gamma di sincronizzarsi, così da poter far suonare la musica attraverso entrambi i dispostivi!

Insomma, parliamo di un dispositivo davvero sfizioso e ben fatto, perfetto per chiunque cerchi uno speaker portatile, di marca e dal prezzo abbordabile. Per questo, vi invitiamo ad effettuare subito il vostro acquisto, consultando la pagina Amazon dedicata al prodotto prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto.

