Ricevi il 30% di sconto sui pacchetti Kaspersky e 2 film in omaggio su Rakuten TV

Dopo avervi proposto la fantastica offerta di BitDefender, è il momento di segnalarvi un’altra promozione simile, dato che Kaspersky, in occasione dell’ormai prossimo Black Friday, oltre a risparmiare il 30% sull’acquisto di un abbonamento annuale, regala 2 film da vedere su Rakuten TV, noto servizio di streaming video on demand che, grazie ai suoi contenuti, riesce a competere con i più blasonati Netflix e Prime Video.

A distanza di oltre un mese, quindi, tornano le offerte di quello che è un software antivirus degno di essere installato in tutti i PC che necessitano di una protezione avanzata, ovvero quel tipo di sicurezza che il software integrato nel sistema operativo non permette di avere, ma in questo caso la proposta si fa più avvincente, dal momento che potrete ricevere in regalo 2 film da gustarvi su Rakuten TV qualora scegliate l’abbonamento Internet Security o Total Security, cioè le versioni più complete del software.

Se finora i prezzi originali di questo antivirus vi hanno costretto a metterlo da parte, con questa promozione diventano molto più accessibili e potrete usufruire di una soluzione capace non solo di garantirvi la sicurezza nel web, ma anche di bloccare i tentativi di acquisire il controllo della webcam, nonché gestire, memorizzare e sincronizzare le password per accedere rapidamente ai siti e programmi più frequenti, funzionalità che di solito vengono vendute separatamente e quindi ad un costo maggiore, ma se sceglierete la versione Total Security avrete il tutto al costo di 41,99€ e risparmierete quasi 20€, una cifra che può sembrare bassa ma che invece è decisamente interessante, visto che parliamo di un software che vanta numerosi riconoscimenti, ricevuti da alcune delle migliori testate specializzate.

Detto ciò, non ci resta altro che suggerirvi di visitare la pagina ufficiale e di valutare la versione che più si adatta alle vostre esigenze. Prima però di lasciarvi alle ultime offerte del giorno, vi ricordiamo che non c’è posto migliore dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

» Clicca qui per acquistare Kaspersky con il 30% di sconto «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!