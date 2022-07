Le luci RGB, si sa, rendono l’ambiente molto colorato e possono migliorare il coinvolgimento di un film o di un videogioco se montate dietro al pannello di una smart TV o di un monitor. Se questo è il vostro scopo, suggeriamo di dare uno sguardo alle promozioni di Govee, azienda che offre soluzioni personalizzabili capaci di aumentare il coinvolgimento durante la visione di un film o semplicemente per dare un tocco magico alla stanza, illuminandola con LED innovativi.

Le offerte fino al 30% saranno valide fino al 18 luglio e coinvolgono numerose strisce a LED sia per gli interni che per gli esterni, dandovi così l’opportunità di riempire la vostra casa con luci a LED e pannelli luminosi di qualità a prezzi vantaggiosi. Le occasioni disponibili sul portale dovrebbero essere visionate al volo poiché, come riportato dallo stesso store, le offerte potrebbero essere soggette a cambiamenti, il che significa che quelle disponibili oggi potrebbero non essere accessibili domani. Suggeriamo quindi di tenere d’occhio la pagina promozionale fino al giorno di scadenza in modo da non perdere le varie occasioni d’acquisto che si verranno a creare.

Le luci Govee sono compatibili con Alexa e Google Assistant, quindi potrete comandarle con facilità, oltre a personalizzarle a proprio piacimento tramite l’app dedicata per smartphone. Le proposte, come detto, accontentano chiunque e in questa occasione vogliamo portare alla vostra attenzione le DreamView G1 Pro, non solo perché vengono offerte a 40 euro in meno, ma anche perché si tratta di una delle soluzioni più interessanti del brand, soprattutto per i videogiocatori che vogliono rendere il loro monitor da gaming ancora più spettacolare.

Installabili e configurabili in pochi minuti, grazie anche a un ottimo cable management incluso in confezione, le DreamView G1 Pro offriranno un’illuminazione straordinaria, forse persino più coinvolgente di quella offerta da alcuni monitor da gaming provvisti di sistemi di illuminazioni a RGB. La proposta di Govee, infatti, vanta 4 modalità di illuminazione ottimizzate per i videogiochi, che si sincronizzano in tempo reale con il vostro schermo senza cali di frame rate.

Le DreamView G1 ProPer sono studiate per rendere l’esperienza più immersiva possibile, ed ecco perché la classica striscia a LED viene accompagnata da due barre luminose, che fanno si che l’illuminazione sia ancora più accurata e unica. Non è finita qui, in quanto l’Hub integra anche un microfono, che permette alle luci di sincronizzarsi a ritmo di suono per un’esperienza videoludica completa e soddisfacente.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Govee dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

