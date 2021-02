Rinnova la tua cucina e risparmia! Super sconti su elettrodomestici e arredo

Continua la nostra rassegna delle offerte disponibili su eBay dove, oltre alle occasioni degli Imperdibili, sono cominciate una serie di sconti che vi permetteranno di acquistare elettrodomestici ed arredo per la cucina a prezzi incredibilmente scontati. Si tratta di una promozione ottima che, per altro, include una vasta selezione di prodotti grazie alle molte categorie di articoli inclusi nel portale, come sgabelli, ripiani, frigoriferi, aspirapolvere portatili e tanto altro con sconti in grado di arrivare fino al 45% in alcuni casi. Inoltre, grazie al fatto che questa iniziativa prevede la consegna rapida e gratuita, potrete sfruttarla anche per ricercare qualche originale ispirazione in occasione di San Valentino.

Di questa selezione di articoli, risalta però il Philips SaladMaker, che in queste ore può esser acquistato a 45,43€, con uno sconto di quasi il 50% dal suo tipico prezzo. Questo elettrodomestico è in grado di rivoluzionare drasticamente le fasi di preparazione dei cibi, infatti riesce ad affettare, tritare e tagliare verdure, formaggi e qualsiasi altro alimento possa passare nel pratico dosatore superiore. In base al taglio che si decide di effettuare è possibile cambiare, con estrema semplicità, i vari dischi in acciaio inox di Philips SaladMaker ed inserire quello che più si desidera nel portalama, arrivando ad ottenere tagli perfetti per specifiche cotture come per esempio il Julienne XL che è in grado di preparare carote o zucchine perfette per poi realizzare le verdure saltate.

Oltre alle lame, i risultati di Philips SaladMaker sono possibili grazie al potente motore da 200W che permette di ottenere il risultato desiderato in pochissimo tempo, ed inoltre grazie al cavo facile da riporre, anche una volta finito di utilizzare può esser riposto via senza ingombri. L’inserimento dei cibi dentro Philips SaladMaker è possibile grazie alla particolare apertura superiore che, oltre ad essere molto sicura, si regola in larghezza e permette di tenere l’alimento fermo così da ottimizzare il taglio, che sia di una piccola carota oppure una patata.

Il Philips SaladMaker a questo ottimo prezzo è comunque solo una delle tante offerte presenti in questa iniziativa di eBay, e perciò il non possiamo far a meno di consigliarvi di visitare la pagina della promozione in modo da poter trovare l'occasione perfetta in base alle vostre necessità.

