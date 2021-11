Risparmia fino a 250€ con il Black Friday Honor!

I super sconti del Black Friday non potevano che coinvolgere anche lo store ufficiale Honor, il quale oltre ad abbassare i prezzi dei suoi prodotti fino a 250€, ha pubblicato una timeline nella quale viene anticipato ciò che troverete in offerta nei prossimi giorni. Ad ogni modo, i più frettolosi saranno felici di sapere che le ottime occasioni d’acquisto sono già in atto e tengono conto di smartphone, notebook e smartwatch.

La timeline visibile sulla pagina ufficiale dice innanzitutto che le offerte del Black Friday Honor saranno valide, come da tradizione, fino al giorno del Cyber Monday. Inoltre, il portale ha voluto informare gli utenti che domani 24 novembre ci saranno offerte flash riservate solo agli iscritti. Il 26 novembre, invece, sarà la volta di Honor 50 Lite, il cui sconto sarà riservato anche in questo caso a coloro che hanno aperto un account sullo store. Si terminerà poi con il citato Cyber Monday, durante il quale ci saranno le ultime occasioni per portarsi a casa i migliori prodotti del brand a prezzi pazzeschi.

Come detto però, alcune offerte sono già attive e una delle più interessanti riguarda il recente Honor 50 5G, la cui variante da 128GB di memoria interna viene offerta sì al prezzo pieno ma con in regalo gli ottimi auricolari wireless Honor Earbuds 2 Lite dal valore di 99,90€. Se non siete interessati agli auricolari, sarete felici di sapere che è disponibile in offerta anche la variante da 256GB, anche se riteniamo che in questo caso l’offerta sia meno allettante, in quanto lo sconto è di 30€, una cifra comunque pur sempre apprezzabile se consideriamo che parliamo di smartphone arrivati sul mercato da poche settimane.

Come saprete, Honor si è divisa da Huawei e questo forse ha fatto sì che Honor 50 5G implementasse i tanto ambiti servizi Google, vale a dire che all’interno del dispositivo troverete già installate le applicazioni come YouTube, Gmail e Play Store, un grande vantaggio rispetto agli smartphone che ne sono sprovvisti. Oltre alla possibilità di scaricare migliaia di applicazioni dal Play Store, Honor 50 5G si contraddistingue per essere il primo smartphone ad implementare il nuovo processore Snapdragon 778G di Qualcomm.

Per quanto riguarda il resto delle specifiche tecniche, parliamo di un dispositivo di fascia medio/alta, con bordi praticamente inesistenti e con un display curvo da 120Hz. Alcuni accorgimenti sul software ci permettono di capire poi che Honor 50 5G è uno smartphone orientato al vlogging, in quanto vi permetterà di registrare contemporaneamente sia con la fotocamera posteriore che con quella anteriore, consentendovi di fare riprese uniche e di qualità. A tal proposito, il sensore principale è da ben 108MP, quindi il comparto fotografico è di assoluto livello, cosi come la ricarica, la quale vi permetterà di ricaricare il 70% in soli 20 minuti grazie al caricabatteria da 66W.

Ciò detto, vi ricordiamo che le offerte del Black Friday Honor continueranno anche nei prossimi giorni quando ci saranno nuove sorprese, quindi il nostro consiglio è quello di tenere d’occhio questa pagina perché gli sconti sono dietro l’angolo. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!