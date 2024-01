SVUOTATUTTO AMAZON: Hub USB ORICO in sconto del 20%, adesso a soli €41!

Le porte USB sul vostro PC, come ben sapete, spesso non sono sufficienti. Ecco perché è estremamente conveniente acquisire un HUB dedicato come quello offerto da Orico, che agevola il trasferimento rapido dei dati con le sue ben 7 porte. Questa è un'opportunità da cogliere al volo, poiché grazie a un doppio sconto su Amazon, potete acquistarlo a soli 40,79€, ottenendo un risparmio significativo rispetto al prezzo normale di 59,99€.

Hub USB ORICO, chi dovrebbe acquistarlo?

Si tratta di una soluzione eccellente per chi necessita di espandere le capacità di connessione dei propri dispositivi. Grazie a questo adattatore multi USB, dotato di ben 7 porte dati e 1 porta di ricarica intelligente, avrete la possibilità di collegare in modo veloce vari dispositivi al vostro PC, come stampante, tastiera, mouse o hard disk esterni. La sua elevata velocità, che arriva fino a 5 Gbps, si rivela ottima per un trasferimento rapido dei dati, evitando lunghe attese durante la copia di file dal vostro computer a un supporto esterno.

Compatibile con Windows, Mac e Linux questo adattatore presenta un design ispirato al mondo Mac, rendendolo ideale per la vostra scrivania se utilizzate un MacBook, un iMac o altri computer Apple, con i quali è completamente compatibile. La presenza di una porta di ricarica è particolarmente interessante e utile, consentendo di fornire energia a dispositivi con un'uscita fino a 18W. Questo è un modo pratico per mantenere i vostri dispositivi intelligenti sempre pronti all'uso, evitando ingombri sulla scrivania.

In condizioni normali, l'hub USB Orico è in vendita a 59,99€, ma attualmente è in promozione a 47,99€. Inoltre, è disponibile un coupon aggiuntivo che offre uno sconto del 15%, portando il prezzo finale a soli 40,79€. Questa è un'opportunità da non perdere per aggiungere alla vostra postazione un accessorio non solo esteticamente gradevole e resistente, ma anche estremamente pratico per le vostre attività quotidiane.

Nota: ricordate di applicare il coupon prima di procedere all'acquisto, attivando l'apposita spunta nella pagina prodotto di Amazon.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!