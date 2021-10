Risparmia oltre 400€ sull’acquisto di questo frigorifero Bosch: è un affare!

Siamo ancora lontani dal Black Friday, infatti manca un mese dall’inizio delle offerte dedicate a questa particolare ricorrenza annuale, eppure Amazon sta promuovendo tantissime iniziative in questi ultimi giorni. L’ultima arrivata vi permette di acquistare un frigorifero Bosch ad un prezzo scontato di oltre 400,00€! In questo articolo vi spieghiamo quelle che sono le specifiche tecniche e come acquistarlo in un’unica soluzione oppure a rate.

L’elettrodomestico in questione è il Bosch KGN49XIDP, un frigorifero combinato dalle ottime specifiche tecniche, caratterizzato da diverse funzionalità smart. Innanzitutto, possiede dei sensori termici che monitorano autonomamente temperatura interna ed esterna per adeguare le proprie prestazioni. Questo escamotage permette sia di abbattere i consumi energetici che migliorare la conservazione di tutti gli alimenti.

Questo prodotto, inoltre, può contare sulla tecnologia VitaFresh, che garantisce la corretta conservazione di frutta e verdura nell’apposito cassetto. Oltre a ciò, possiede anche il sistema No Frost che elimina efficacemente la proliferazione di ghiaccio e brina sulle pareti del freezer, in modo tale da migliorare la pulizia dei vari scompartimenti.

Il Bosch KGN49XIDP è facile da installare, grazie ai condensatori posti sulle pareti laterali, anche a ridosso di mobili e pareti senza il rischio che si formi condensa. Originariamente venduto a 1.259,00€, solo per oggi è disponibile a “soli” 819,00€, grazie ad uno sconto del 35% che ne ha abbattuto il prezzo consigliato dal produttore di ben 440,00€.

L’acquisto, come abbiamo specificato, può avvenire in un’unica soluzione oppure in cinque comode rate a tasso zero da 163,80€ cad. mese. Ciò detto, qualora siate interessati all’acquisto di altri elettrodomestici, vi rimandiamo alla pagina generale con tutte le promozioni attualmente attive su Amazon, cosicché possiate visionare tutte e acquistare il prodotto che meglio si addice alle vostre esigenze.

