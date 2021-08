Ritorno a scuola, trova tutto quello che ti serve su Amazon!

Mancano ormai pochissime settimane all’inizio della scuola, e con essa termineranno anche tutte le iniziative dedicate al Back to School. Come abbiamo avuto modo di vedere nella nostra pagina, in queste settimana si sono susseguite una serie di promozioni, con tantissime occasioni per poter agevolare il ritorno ai banchi, dalle “Offerte di Settembre” alla possibilità di acquistare notebook targati Nvidia e Huawei. Chiaramente, il primo portale ad offrire ai suoi clienti la possibilità di comprare oggetti utili alla scuola è stato Amazon che, come sappiamo, si differenzia per la spedizione veloce e per i prezzi molto concorrenziali.

Il colosso statunitense, attraverso la sua nuova pagina dedicata, permette a tutti gli interessati di acquistare vari articoli merceologici come cancelleria, astucci, zaini, libri e altri strumenti a prezzi notevolmente bassi. Per quanto concerne i libri, Amazon garantisce un servizio automatizzato per la ricerca della lista dei testi da acquistare, che permette di selezionare la regione, la città, il grado scolastico (ad esempio elementare, medio o superiore), la scuola e persino la sezione a cui far riferimento per conoscere l’elenco completo dei libri! Una volta selezionata la lista, il portale permette di procedere con l’acquisto e riceverete il materiale direttamente da casa.

Stiamo parlando, dunque, di un’iniziativa che vi permetterà di ottenere tutto l’occorrente per i vostri ragazzi che affronteranno la scuola dell’obbligo, sfruttando diverse promozioni (variano in base al giorno e alla categoria merceologica di riferimento ndR) con le quali otterrete uno sconto non indifferente, senza dimenticare tutti i servizi secondari di Amazon, come il rimborso gratuito, e l’assistenza post-vendita, oltre alla spedizione veloce. Al contempo, potreste anche acquistare alcuni dei migliori dispositivi elettronici del momento, come notebook, tablet o e-book reader, che tornarvi utili nel ritorno a scuola di fine anno.

Ciò detto, qualora vogliate approfittare delle offerte Amazon, il nostro consiglio è quello di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo, cosicché possiate rendervi conto in prima persona delle grandi occasioni del colosso statunitense e scegliere i prodotti che meglio si adattino alle vostre esigenze.

