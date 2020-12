Roborock S5 Max a soli 329€ nelle offerte del giorno eBay

Manca poco più di una settimana al Natale e non avete ancora provveduto a comprare regali? Fortunatamente, portali come eBay hanno sempre numerosi prodotti da proporvi e grazie alle loro offerte giornaliere sapranno sicuramente soddisfare i vostri gusti, dandovi l’opportunità di acquistare smartphone, televisori, elettrodomestici e chi più ne ha più ne metta a prezzi di gran lunga inferiori rispetto a quelli che siamo soliti abituati a vedere.

Ancora una volta, quindi, sono tanti i prodotti che hanno ricevuto un crollo di prezzo importante e tra questi segnaliamo il robot aspirapolvere Roborock S5 Max che, nonostante non venga indicato come in offerta, viene venduto in realtà ad un prezzo davvero interessante, persino inferiore rispetto ad Amazon, il quale spesso e volentieri è il punto di riferimento per coloro che vogliono comprare al prezzo più basso possibile.

Proposto a 379,00€, il Roborock S5 Max può essere acquistato ad un prezzo ancora più basso, grazie al codice PITMIXMAS2020 messo a disposizione dal portale, che permette così di risparmiare ulteriori 50€ facendo crollare il prezzo a soli 329,00€ e fare sì che questa sia un’occasione davvero imperdibile. Dotato di ben 3 processori, l’S5 Max è uno dei robot aspirapolvere migliori che potete acquistare, riuscendo a dare filo da torcere anche ai modelli più blasonati di iRobot. Queste affermazioni potrebbero risultare eccessive, ma basta guardare le numerose recensioni positive per capire che siamo di fronte ad un ottimo modello in grado non solo di aspirare, ma anche lavare. A tal proposito, se siete alla ricerca di un dispositivo ibrido capace di svolgere due attività contemporaneamente, affidarsi a questo specifico modello è una delle migliori scelte che possiate fare, dal momento che quest’ultimo vanta alcune caratteristiche persino migliori rispetto al fratello maggiore Roborock S56.

Per eseguire al meglio l’attività di pulizia, il Roborock S5 Max utilizza un algoritmo di tipo SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) che si basa su dati raccolti da 13 sensori, tra cui 4 dedicati all’anticaduta, uno per le pareti e uno laser LDS ad alta precisione che scansiona l’ambiente a 360°. Ottima l’autonomia, che assicura una pulizia continua di 180 minuti e la potenza di 2000 Pa lo colloca tra i migliori della categoria. In poche parole, una certezza!

Come detto, il catalogo di eBay è sempre molto ampio e il numero delle offerte non è da meno, motivo per cui suggeriamo di dare un'occhiata alla pagina dedicata per scoprirle tutte.

