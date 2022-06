Le ottime offerte Amazon dedicate ai robot aspirapolvere non si fermano, tant’è che il portale ha deciso oggi di scontare anche il Roomba e6192, tra i modelli iRobot più apprezzati nella fascia media del mercato. A seguito di uno sconto del 25%, il prezzo di questo modello passa da 375,37€ a 279,90€, consentendovi di acquistarlo a uno dei prezzi più vantaggiosi di sempre.

iRobot è un brand molto popolare, il cui successo è arrivato grazie alla produzione di robot aspirapolvere molto validi, capaci di prendersi carico di una parte della pulizia domestica. Il loro scopo lo raggiungono senza particolari problemi e, come detto, il Roomba e6192 è tra quelli che riesce meglio a semplificare le faccende domestiche senza la necessità di spendere una fortuna, merito anche di questa offerta Amazon, che ha tagliato il prezzo di questa soluzioni di quasi 100 euro.

Il Roomba e6192 eseguirà una pulizia ottimale tramite l’ausilio di due spazzole in gomma motorizzate, che faranno convogliare lo sporco all’interno del contenitore di pulizia integrato, contenitore che potrete poi svuotare con un semplice risciacquo. Roomba e6192 riuscirà a catturare anche la polvere e lo sporco presente negli angoli, grazie a una terza spazzola situata a bordo del robot, permettendovi così di non dover prendere scopa e paletta per rimuovere la sporcizia nei punti più difficili da raggiungere.

Partner ideale per una casa sempre pulita, Roomba e6192 è dotato poi di sensori intelligenti che gli consentono di evitare ostacoli, nonché superarli passandoci sopra qualora ce ne fosse bisogno, a patto chiaramente che quest’ultimi non siano troppo grandi. I sensori integrati, inoltre, consentono al robot aspirapolvere di capire quale potenza aspirante utilizzare, aumentando quest’ultima ad esempio sui tappeti e diminuendola sulle superficie lisce. La compatibilità con gli assistenti vocali, infine, rende il Roomba e6192 un robot aspirapolvere quasi del tutto indipendente, lasciando a voi solo il compito di svuotare il contenitore di pulizia nel momento del bisogno.

Insomma, parliamo di un aspirapolvere robot davvero efficiente e funzionale che, per meno di 300 euro, sembra quasi regalato! Per questo, vi suggeriamo di effettuare subito il vostro acquisto, rimandandovi a quella che è la pagina d’acquisto del prodotto.

Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!