BELLISSIMO robot programmabile da costruire in SCONTO del 20%!

Questa Offerta di Primavera Amazon è perfetta per i giovani appassionati di elettronica che vogliono divertirsi: il robot programmabile da costruire di Makeblock, di solito venduto a 89,99€, è ora disponibile a soli 71,99€ grazie a uno sconto del 20% sul prezzo di listino! Si tratta di un robot basato su Arduino facilmente programmabile con Scratch, quindi è perfetto anche per i più giovani: è ideale già per i bambini dai 6 anni in su e offre un approccio alla robotica e alla programmazione coinvolgente e divertente, che farà appassionare subito alla materia anche i più piccoli! Con la capacità di rilevare ostacoli, seguire linee ed emettere suoni e segnali luminosi, stimola la creatività e il pensiero logico dei bambini, che si divertiranno moltissimo a costruirlo e a giocarci.

Robot programmabile da costruire di Makeblock, chi dovrebbe acquistarlo?

Si tratta di un regalo di altissimo livello per i bambini dai 6 anni in su che hanno un interesse nascente per la robotica, la programmazione e il "fai da te". Questo kit non è solo un giocattolo, ma uno strumento educativo che introduce i concetti di base della programmazione e dell'elettronica in modo coinvolgente, divertente e interattivo, che permette anche ai più piccoli di capire subito alcuni principi base. Grazie a Scratch anche i più giovani possono muovere i primi passi in un mondo affascinante e in continua evoluzione, sviluppando al tempo stesso creatività e pensiero logico.

Le moltissime funzioni del robot, tra cui la capacità di rilevare gli ostacoli e seguire una linea e la possibilità di gestirlo tramite telecomando, o anche tramite smartphone, il robot offre tantissime possibilità. È facile da costruire e si assembla in soli 15 minuti, una caratteristica che permette di mettere subito le mani in pasta con la programmazione, per il massimo del divertimento grazie all'uso di software intuitivi e studiati appositamente per far imparare le basi di questo vastissimo mondo anche ai più piccoli.

Disponibile al prezzo di 71,99€ grazie a uno sconto del 20% sul prezzo di listino di 89,99€, questo robot è un investimento eccellente per educare i bambini ad avere a che fare da subito con la tecnologia, permettendogli di sviluppare fin da subito la passione per l'elettronica, la programmazione e la robotica. È ottimo anche per sviluppare competenze come il pensiero logico e la manualità, quindi si presta davvero come un ottimo regalo per gli appassionati e per i più piccoli.

