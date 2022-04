Se siete alla ricerca del partner ideale per le vostre pulizie domestiche e, al contempo, vorreste acquistare un elettrodomestico automatizzato, che sia anche venduto ad un prezzo abbordabile, allora abbiao qui l’offerta giusta da proporvi: stiamo parlando dell’aspirapolvere robot iRobot Roomba e5154, oggi in offerta su Amazon con uno sconto del 38%, che vi permetterà di portarvelo a casa al prezzo di 299,90€ invece del prezzo di listino di 489,00€.

Uno sconto importante e da non sottovalutare, anche perché i prodotti della famiglia Roomba sono tra i modelli più richiesti e più efficienti sul mercato e, per questo, portarsene uno a casa ad un prezzo inferiore ai 300€ è certamente un affare!

Veloce e preciso, Roomba e5154 rimuove rapidamente lo sporco grazie a un sistema di pulizia a 3 fasi, che utilizza doppie spazzole in gomma multi-superficie. Equipaggiato con efficienti rulli in silicone, garantisce non solo una pulizia migliore e più approfondita del pavimento, ma anche una maggior facilità nello smontaggio e nella pulizia del prodotto stesso. La sua aspirazione Power-Lifting è 5 volte più potente rispetto alla Serie 600, e questo vi garantirà stanze pulite in pochissimo tempo.

Non si tratta solo di potenza e velocità: questo aspirapolvere robot ha una marcia in più, perché è stato progettato in modo da indirizzarsi autonomamente verso le aree sporche della casa grazie alla tecnologia “Dirt Detect” di iRobot che, grazie ai numerosi sensori equipaggiati sul robot. guida il Roomba e5154 verso le aree ancora da pulire, esercitando così un’azione mirata e precisa che gli consente di ottimizzare il lavoro, concentrando i suoi sforzi dove c’è più bisogno.

Come se non bastasse, Roomba e5154 è nche dotato di una spazzola laterale che riesce a raccogliere lo sporco lungo i bordi dei muri o negli angoli, assicurandovi una pulizia impeccabile anche in punti che normalmente richiederebbero il vostro intervento diretto. Ciliegina sulla torta? Questo splendido aspirapolvere robot arriverà a casa vostra anche riccamente accessoriato, giacché in confezioni sono inclusi: 3 filtri High Efficiency, 3 spazzole pulisci bordi e 1 set di spazzole in gomma multi-superficie!

Insomma, un affare con tutti i crisi che, credeteci, vi permetterà di velocizzare moltissimo le procedure di pulizia di casa! Per questo vi invitiamo a visitare subito la pagina Amazon dedicata all’offerta, così da completare l’ordine prima che il prezzo torni a quello di listino!

