Se siete alla ricerca di una soluzione che vi permetta di alleggerire la fatica proveniente dalla pulizia di casa, la tecnologia attuale suggerisce di affidarsi a un robot aspirapolvere, a maggior ragione se provvisto di svuotamento automatico. Tra i più popolari e capaci di assicurare ciò vi è il Roomba s9+, disponibile sul sito ufficiale iRobot a 999,00€, ossia 500€ in meno rispetto al prezzo originale.

Prodotto da iRobot, azienda che ha saputo rivoluzionare prima di chiunque altro il settore delle pulizie domestiche, il Roomba s9+ lo si può acquistare a meno di 1.000€ solo sullo store ufficiale, almeno in questo momento. Un’occasione ottima per chi cerca il meglio, perché sì, siamo di fronte al modello top di gamma del produttore, nonché a quello che riuscirà meglio a diminuire il fastidio e la fatica di pulire casa.

Non solo internamente ma anche esteticamente all’avanguardia, la parte frontale di Roomba s9+ è squadrata e lascia spazio all’avanzato sensore 3D per la memorizzazione degli ambienti. Quest’ultimo scansiona 25 volte al secondo tutto quello che si trova davanti al dispositivo, garantendo così che eventuali oggetti sparsi sul pavimento non compromettano il lavoro del robot. Lo stesso sensore riconosce poi la planimetria di casa in maniera dettagliata, individuando anche gli angoli diversi dai classici 90°.

Tante sono le tecnologie che consentono al Roomba s9+ di pulire casa in modo ottimale e, tra le varie, la vSLAM è senza dubbio una delle più interessanti, poiché consente al robot di memorizzare i punti dove è già passato, muovendosi così nella stanza senza rifare gli stessi percorsi, a tutto vantaggio dell’autonomia.

A permettervi di non entrare in contatto con la polvere ci pensa infine lo svuotamento automatico, la cui capienza è sufficiente per svuotare il serbatoio del robot per 30 volte prima di essere pulito. Il sofisticato sistema anti-allergeni integrato consente infine di non far fuoriuscire la polvere nel momento in cui questa viene trasferita dal robot al dispositivo esterno, per un igiene praticamente perfetta.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata al prodotto, l’unica che vi permetterà di acquistare questo robot aspirapolvere a meno di 1.000€. Vi invitiamo quindi ad effettuare quanto prima il vostro acquisto, perché il prezzo potrebbe tornare alle sue origini in qualsiasi momento e non si sa con certezza se o quando si ripresenterà in maniera così vantaggiosa.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!