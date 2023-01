Possedete una PS5 e3 e siete alla ricerca di un titolo fresco, divertente e decisamente lungo, allora sarete felici di sapere che, su Amazon, grazie alle ottime offerte della Gaming Week, è disponibile a prezzo scontato il nuovo, e recente reboot, della serie Saints Row, ad un prezzo davvero ottimo, specie considerando l’uscita recente del gioco.

Amazon, infatti, propone la Notorious Edition del gioco, ovvero l’edizione speciale da collezione, in sconto nella sua edizione per PS5 a soli 49,99€, ovvero con uno sconto del 50% rispetto a quello che era il suo prezzo originale di 99,99€!

Un affare non da poco, specie considerando che, come detto, non parliamo dell’edizione standard, ma di un’edizione da collezione ricca di bonus! La Nototious Edition, infatti, non solo include il gioco in formato fisico, ma anche alcuni contenuti ingame e gadget, tra cui l’Expansion Pass, una confezione SteelBook, un Mini artbook, e diversi altri goodies tra gadget, cartoline e molto di più!

La lista, insomma, è lunga, e questo rende questa offerta del 50% proposta da Amazon ancor più appetibile, specie considerando che parliamo di un titolo che ha meno di un anno sulle spalle e che, complice diverse uscite tra metà e fine del 2022, è stato lasciato da parte da moltissimi giocatori.

Eppure, questo reboot ha molto da dire, pur vero che esso si discosta da quel mood scanzonato e sopra le righe che aveva caratterizzato la serie originale, specie nelle sue ultime incarnazioni, ma mantenendo comunque intatto il proprio stile coatto e, spesso, irriverente.

In sostanza, Saints Row è un titolo open world in stile GTA, con un animo chiassoso e divertente, ricchissimo di attività primarie e secondarie, ed ambientato su di una mappa ampia e variegata, su cui sono imbastiti eventi non solo divertenti ma, il più delle volte, anche incentrati su di una forte spettacolarizzazione dell’azione!

Insomma, se è un titolo divertente e ricco di attività quello che state cercando, con Saints Row troverete pane per i vostri denti, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di approfittare di questo sconto, visitando la pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, prima che il prodotto vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

