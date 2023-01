State cercando i saldi perfetti per voi? Da Comet avrete a disposizione un’intera sezione con offerte imperdibili su numerosi prodotti a marchio Apple. Fino a domani, potrete sfruttare ribassi che toccano addirittura il 23% su notebook, auricolari, smartphone e molto altro ancora.

Avrete la possibilità di scegliere l’articolo migliore per voi tra i vari modelli disponibili, tra cui alcuni degli ultimi arrivati sul mercato! Il nostro consiglio, nel caso vogliate fare un upgrade drastico dei vostri dispositivi, è di sfruttare quanto prima queste promozioni per farlo con il miglior rapporto qualità/prezzo possibile.

Tra i prodotti da non farsi scappare c’è indubbiamente l’iPhone 13 da 128GB disponibile ad appena 799,00€ invece di 939,00€. Stiamo parlando di un dispositivo di ottima qualità, con un design raffinato ma robusto in Ceramic Shield e il chip A15 per prestazioni fluide mentre utilizzate app o scattate foto. Inoltre, il suo display OLED Super Retina XDR è il 28% più brillante rispetto al modello precedente, con una luminosità fino a 800 nit perfetta per vedere anche sotto al sole.

Il comparto fotografico è una vera e propria garanzia: l’ultra‑grandangolo è perfetto per mettere in luce più dettagli nelle zone buie delle vostre foto, in quanto è in grado di catturare il 47% di luce in più rispetto ai modelli precedenti. Inoltre, tra le feature aggiunte per immortalare i vostri ricordi nel massimo della qualità sono moltissime. Tra le più interessanti vanno menzionata la Smart HDR 4 perfetta per le foto in gruppo e la stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore.

In più, se amate creare contenuti di ottima qualità, potrete sfruttare la modalità Cinema per filmare video HDR con Dolby Vision. In questo modo avrete la possibilità di orientare l’attenzione del pubblico sfruttando il fantastico “rack focus”, pensato per permettervi di spostare la messa a fuoco da un soggetto all’altro.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Comet dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento degli articoli.

