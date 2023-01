Il periodo di feste è oramai ahimè passato e con lui anche tutte le abbuffate che da sempre contraddistinguono le settimane tra Natale e capodanno. Dopo insomma esserci divertiti e mangiato in abbondanza è ora di rimettersi in forma e quale miglior modo di farlo se non risparmiando diverse decine di euro? A venire in nostro soccorso è fortunatamente Decathlon, con il noto e affidabile store che ha messo attualmente in sconto a prezzi assurdi numerose scarpe, prodotti d’ abbigliamento e, più in generale, articoli per lo sport. L’occasione perfetta, insomma, per rimettersi in forma e partire al meglio in questo 2023.

A rendere il tutto decisamente più interessante è sicuramente il grande ventaglio di scelta offerto da Decathlon con queste scontistiche. Ad essere in offerta sono infatti sia numerose scarpe da corsa, come le Asics Gel Windhawk con oltre il 30% di sconto, che da montagna, vedi le Merrell Crosslanders a meno di 60 euro. Non mancano, ovviamente, i capi sportivi, adatti a praticare praticamente ogni tipologia di sport, ovviamente sempre in grande sconto.

C’è ancora troppo freddo per uscire e fare qualche corsetta? Nessun problema: Decathlon ha pensato anche a voi. Il buon tapis roulant W100 per praticare camminata sportiva su un piano inclinato al 15% è ad esempio ora disponibile a meno di 200 euro, mentre l’avveniristica cyclette 500 Domyos con sella confortevole regolabile in altezza e in profondità può essere vostra con ben 50 euro di sconto. Le offerte Decathlon non si fermano ovviamente qui: potete trovare tutte le migliori comodamente nella pagina dedicata.

