Samsung: 10% di extra sconto acquistando un monitor gaming Odissey e un SSD

Dopo avervi proposto in mattinata alcune offerte di Amazon, Mediaworld ed eBay, è ora il momento di mettere in luce una promozione disponibile sullo store Samsung, valida fino al 2 maggio, che consiste nella possibilità di sfruttare uno sconto extra del 10% qualora si acquistasse un monitor da gaming della serie Odyssey insieme ad uno dei due SSD compatibili con la promozione. Il risparmio potrebbe essere interessante, dato che lo sconto extra verrà applicato su entrambi i prodotti. Inoltre, non bisogna sottovalutare la vicenda della crypto Chia, che potrebbe portare un aumento di prezzi nel settore degli SSD, motivo per cui questa promozione potrebbe giocare un ruolo importante anche sotto questo aspetto.

Come saprete, i monitor da gaming della serie Odyssey di Samsung sono una delle migliori soluzioni per coloro che vogliono portare la propria esperienza videoludica ai massimi livelli, con caratteristiche come definizione e frequenza di aggiornamento uniche, ed in grado di annullare fastidiosi effetti come lag e ghosting. Uno dei modelli che incarna l’anima da gaming è il Samsung Odyssey G9, un monitor che sembra provenire dal futuro, il cui prezzo originale di 1.499,00€ può scendere a 1.214,00€ se deciderete di aggiungere un SSD, a scelta tra il Samsung 980 Pro NVMe M.2 o il Portable T5.

Ovviamente, lo sconto extra verrà applicato anche sugli SSD e sarà visibile direttamente nel carrello. Detto questo, vogliamo spendere due parole per il Samsung Odyssey G9, poiché siamo di fronte ad un monitor con pannello QLED e per questo unico nel suo genere, dato che implementa la stessa tecnologia presente nelle migliori smart tv del produttore coreano, che si va ad aggiungere alle alte frequenze di aggiornamento e all’HDR 1000.

Inoltre, dal momento che si tratta di un monitor ultra wide, la risoluzione arriva a ben 5120 x 1440 pixel, dando vita a colori spettacolari, con livello di dettaglio e profondità mai raggiunti finora. Ad immergervi in un’esperienza videoludica ci pensa poi la curvatura 1000R, che vi permetterà di beneficiare di una visione periferica al punto da farvi sembrare di essere al centro della scena.

Insomma, non ci resta che invitarvi a visitare la pagina dedicata per scoprire gli altri monitor della raffinata serie Odyssey di Samsung e valutare l'offerta che più si adatta alle vostre esigenze, ricordandovi che per usufruire dello sconto extra dovrete aggiungere un SSD.

