Se siete alla ricerca di uno smartphone nuovo, dallo stile unico e dalle performance davvero interessante, vi invitiamo a dare uno sguardo al modello Samsung Galaxy Z Fold 4 in super sconto su Amazon! La piattaforma, anche dopo il Black Friday, ha deciso di lasciare in sconto moltissimi articoli in ambito tech, telefonia e non, ma questo è tra gli prodotti con il miglior rapporto qualità/prezzo: per poco ancora, potrete portarlo a casa ad appena 1.189,90€ invece di 1.409,00 €

Il Samsung Galaxy Z Gold 4 è un prodotto eccezionale, pensato per non avere rivali in ambito multitasking e produttività sotto ogni livello. Una promozione più che interessante che, proprio per questo, potrebbe terminare da un momento all’altro. Il nostro consiglio è di precipitarvi sulla pagina eBay e portare a termine il vostro acquisto!

Stiamo parlando di un motivo potente, produttivo, con un display grande e immersivo, che sfrutta il sistema pieghevole più resistente di sempre. Potrete usarlo comodamente con una sola mano grazie al display esterno da 6.2”. Una volta aperto, avrete la possibilità di sfruttare al massimo la produttività grazie al display principale da 7.6” e quando avete bisogno di entrambe le mani libere, potrete semplicemente posarlo, trovare l’angolo adatto e dedicarvi alle vostre attività. Grazie alle proporzioni più generose, potrete riempire di app il display e avere lo stesso i tasti comodamente a portata di polpastrello per controllare tutto con una mano sola.

Inoltre, potrete svolgere le vostre attività in pochi semplici tocchi. Per navigare e passare da una finestra all’altra più rapidamente, vi basterà aggiungere le app alla barra delle applicazioni e sarà la vostra arma segreta per il multitasking. In più, la funzionalità Unisci App vi consente di aprire contemporaneamente fino a 3 app su display!

Non meno importante, potrete sfrutta la modalità Multi View del grande display principale, tanto per inviare messaggi che per gestire rapidamente le vostre e-mail e notifiche lavorative. In più, potrete lasciarvi alle spalle le ditate sullo schermo facendo scendere in campo la ottima S Pen e ottenendo una precisione naturale a ogni tratto, come se scriveste su carta.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri 3 canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!