Samsung The Frame da 49″ a metà prezzo nelle offerte eBay

Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte della mattinata di Amazon, vi segnaliamo ora quelle che sono le proposte degli Imperdibili di eBay, che con la loro ampia scelta di prodotti scontati, vi daranno la possibilità di acquistare un gran numero di articoli a prezzi da capogiro, con sconti che possono arrivare fino all’80%!

Diverse le proposte in sconto anche se, tra le varie, vorremmo proporvi quella relativa l’ottima smart tv Samsung The Frame QE49LS03RAU da 49 pollici, visto non solo il prezzo dimezzato proposto dal portale, che passa così dagli originali 1.299,00€ a soli 675,19€, ma anche e soprattutto la straordinaria qualità del prodotto, capace di soddisfare non solo chi cerca una smart TV con tutti i crismi, ma anche un oggetto che si fonda perfettamente con l’arredamento.

Grazie al suo particolarissimo design, infatti, la Samsung The Frame QE49LS03RAU si presenta a tutti gli effetti con la forma di un quadro digitale, potendo così essere appesa al muro “mimetizzandosi” con l’ambiente domestico, ben chiaro che può essere anche disposta come una qualsiasi smart TV. Il “trucco”, se così vogliamo chiamarlo, è possibile non solo grazie alla sua particolare cornice, ma anche alla personalizzazione offerta dalla modalità Art Mode, con la quale poter impostare sfondi che riprendono dipinti celebri o simili, come foto, video o qualsiasi altro contenuto vogliate visualizzare affinché “l’inganno” sia possibile. Posizionata nel punto giusto, il risultato finale potrebbe essere così elegante al punto da far sembrare la smart tv un quadro agli occhi meno attenti, merito anche della presenza del sensore di luminosità, che regola automaticamente la luminosità dello schermo per adattarla a quella naturale.

Per quanto riguarda il pannello, questo specifico modello implementa il “solito” QLED di Samsung, ideale per apprezzare colori realistici nelle scene più luminose così come in quelle più buie, il tutto con l’aiuto dell’HDR10+, che ha lo scopo di tirare fuori dalle immagini i dettagli più impeccabili. Se a prezzo pieno poteva essere una soluzione per pochi, con questa offerta la Samsung The Frame QE49LS03RAU diventa uno dei migliori modelli che possiate comprare, soprattutto se siete a caccia di una soluzione personalizzabile. A tal proposito, allo stato attuale la serie The Frame di Samsung è imbattibile!

Insomma, un’offerta veramente imperdibile che, però, è solo una delle tante disponibili oggi su eBay, ed ecco perché sarebbe opportuno dedicare una piccola parte del proprio tempo a visitare la pagina ufficiale in modo da scoprire e valutare tutte le altre occasioni odierne. Detto ciò, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!