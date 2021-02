San Valentino: tante convenienti idee regalo su eBay!

Il conto alla rovescia per San Valentino sta quasi per scadere e se non avete ancora comprato il regalo per il vostro partner vi consigliamo di non indugiare oltre per non correre il rischio di rimanere a mani vuote. Inoltre, qualora siate a corto di idee a riguardo, sarete felici di sapere che eBay viene in vostro aiuto, con una promozione che non solo vi aiuterà a scegliere i prodotti giusti, ma anche di acquistarli a prezzi convenienti!

Per lui, non possiamo non citare l’orologio Breil Manta Professional TW1356 che, in occasione di questa festa così importante, viene proposto a soli 148,50€ invece di 270,00€. Un risparmio notevole per un orologio facente parte della raffinata linea Breil, con un design che non si allontana troppo dalla tradizione e per questo molto elegante. Completamente in acciaio, dispone di una cassa da 45mm con quadrante multifunzione, tra cui il cronometro e la data. La particolare cura che caratterizza il design del quadrante e la complessa maglia del bracciale ne fanno un orologio dalle altissime prestazioni e dall’enorme fascino.

Per lei, invece, suggeriamo questo paio di orecchini Breil Bloom TJ0837 in acciaio lucido con estensione multifili e pietre in onice, ovvero un tipo di pietre di origine vulcanica dall’elevato valore. Proposti a soli 75,75€ invece di 151,50€, l’uniformità delle linee e dei materiali di questo modello li rende perfetti per l’accostamento in parure, mentre la magia del doppio indosso libererà la creatività e la femminilità di chi lo indossa.

Insomma, le idee regalo non mancano, così come le offerte, ed ecco perché il miglior consiglio in questo caso è quello di visitare la pagina dedicata in modo da valutare voi stessi il regalo perfetto per San Valentino. Detto ciò, ribadiamo che il tempo per ricevere in tempo l’articolo si accorcia sempre di più, motivo per cui non vogliamo indugiarvi oltre, se non ricordarvi solo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove riportiamo in tempo reale i migliori prezzi relativi a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi.

