Sconti fino a 600€ sulle smart TV LG!

Se avete deciso di sostituire il vostro vecchio televisore con un modello di ultima generazione ma avete paura di aver perso le occasioni dei giorni scorsi, sarete felici di sapere che Online Store ha riservato ancora una volta grandi offerte sulle smart tv a marchio LG, uno dei principali brand e leader in questo settore. A prescindere da quale modello scegliate, quindi, avrete la garanzia di portarvi a casa smart TV all’avanguardia e al col tempo risparmiare cifre che possono raggiungere, se non superare, anche i 600€ qualora prendiate in considerazione modelli di grosse dimensioni.

Sebbene tra le varie offerte spiccano numerosi modelli dotati di pannello OLED, abbiamo deciso di segnalarvi una smart tv il cui prezzo potesse attirare un pubblico più ampio possibile. A tal proposito, riteniamo che la LG NanoCell 55NANO813NA da 55 pollici sia il perfetto equilibrio tra qualità e costo, soprattutto ora che viene proposta a soli 602,90€ invece di 899,99€.

Come abbiamo avuto modo di approfondire in svariate occasioni, i televisori LG della serie NanoCell offrono prestazioni superiori rispetto alla classica tecnologia a LED, dal momento che integrano particelle da 1 nanometro direttamente nel pannello, garantendo la massima accuratezza e la massima espressione dei colori senza distorsioni, per un risultato che non ha quasi nulla da invidiare ai ben più costosi OLED. Con una soluzione come la LG NanoCell 55NANO813NA, guardare film sarà un’esperienza completamente nuova e ricca di sfumature, resa possibile non solo grazie al sofisticato pannello con risoluzione 4K e gli ultimi standard qualitativi come l’HDR 10, ma anche dal processore Quad-Core, che ottimizza in tempo reale le immagini a schermo per renderle ancora più entusiasmanti da vedere, insieme a rendere tutta la parte smart (menù, navigazione internet, ecc.) molto fluida e reattiva.

Come potete vedere, non serve spendere per forza migliaia di euro per poter apprezzare i vostri film preferiti nella maniera ottimale, a patto che sappiate approfittare delle occasioni provenienti dalla rete le quali, con il nostro aiuto, è molto difficile che ve le perdiate.

Prima di lasciarvi navigare nel vasto catalogo di Online Store per scoprire tutti gli altri modelli, vi ricordiamo come sempre di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!