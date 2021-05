Sconti fino al 39% sui prodotti Razer per la Amazon Gaming Week!

Continua la nostra rassegna con le ottime offerte della Amazon Gaming Week, sicché dopo le precedenti news dedicate esclusivamente ai videogame, torniamo per un attimo a parlare di hardware e, in particolare, di accessori per i gamer, proponendovi quelle che sono le nuove offerte Razer che, fino a domenica 16 maggio, e alvo esaurimento scorte, potrete acquistare sulle pagine del portale!

Diverse le proposte Amazon dedicate al brand, anche se ci preme segnalarvi la presenza delle ottime cuffie Razer Kraken, scontate di ben 30€ in quella che è la loro versione migliore, ovvero l’ormai arcinota “Tournament Edition“, pensata appositamente per i gamer incalliti e per i professionisti, e generalmente venduta al prezzo di 99,99€!

Dotate di una qualità acustica fenomenale, capace di offrire un suono pulito e nitido anche nelle situazioni più chiassose e concitate, le Razer Kraken Tournament Edition sono dotate di un comodo controller USB che, oltre a permettere l’utilizzo delle funzioni THX Spatial Audio, permette anche un controllo ed un bilanciamento perfetti del suono, nonché lo spegnimento istantaneo del proprio microfono, funzione sempre comoda e, purtroppo, spesso ignorata dai produttori di cuffie da gioco.

Dotate della tecnologia THX Spatial Audio, le Razer Kraken Tournament Edition offrono un’ottima immersione nell’ambiente di gioco e, complice un audio posizionale a 360°, vi permetteranno di posizionarvi sempre in modo chiaro all’interno dello spazio digitale, per un coinvolgimento senza mezzi termini e perfetto per qui giochi che richiedono una buona percezione dell’ambiente circostante.

Dotate di due potenti driver da 50 mm, le Razer Kraken Tournament Edition sono, insomma, una scelta professionale potente e sensata, specie qualora siate di quel tipo di giocatori che amano perdersi in lunghissime sessioni di gioco. Sessioni che non peseranno più di tanto sull’affaticamento di testa e orecchie, grazie ad un corpo leggero con arco di sostegno in metallo, per un un peso ben distribuito sulla testa e, soprattutto, ai cuscinetti imbottiti in memory foam traspirante, progettati per ridurre al minimo il calore.

Insomma, le Razer Kraken Tournament Edition sono una scelta davvero ideale per qualunque giocatore alla ricerca di cuffie ottime ad un prezzo abbordabile. Prezzo che, sceso ora a 69,99€, rende queste cuffie ancor più appetibili e accessibili anche se, ovviamente, le Razer Kraken Tournament Edition sono solo una delle tante proposte di questa Amazon Gaming Week, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di consultare l’intera proposta di offerte Amazon dedicate ai prodotti Razer, così da non lasciarvi scappare neanche una delle ottime promozioni gaming offerte dallo shop.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono divertimento!

