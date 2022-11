Se il trekking e la vita outdoor sono la vostra passione anche in inverno e se, volendo approfittare delle offerte di questo Black Friday 2022 di Amazon, volete acquistare qualche nuovo componente per il vostro equipaggiamento, che sia uno zaino, un paio di bastoni da passeggio o un sacco a pelo, allora fermatevi subito, perché questa che ci propone Amazon è davvero un’offerta con i fiocchi!

All’interno della nostra rassegna stampa dedicata agli sconti del Black Friday 2022, infatti, rientrano oggi anche le splendide offerte che Amazon sta dedicando ai prodotti per escursionismo e trekking a marchio Ferrino, con sconti che possono addirittura avvicinarsi al 50%, e con proposte che possono tornare utili in qualsiasi stagione, anche in presenza di ghiaccio o neve!

Si tratta di un’occasione ottima, non solo perché all’interno di questa promo ci sono prodotti che possono tornare utili anche per escursioni invernali, come ad esempio ciaspole e bastoni da trekking, ma anche e soprattutto perché si tratta di prodotti a marchio Ferrino, che sono una garanzia per gli appassionati di trekking, camping ed escursionismo, vista la loro eccezionale qualità costruttiva e la loro durevolezza.

E così, grazie a questa promo, potrete acquistare articoli di grandissimo pregio, come ad esempio l’ottimo sacco a pelo Ferrino Nightec Lite Pro 600, il più venduto su Amazon, ed oggi disponibile addirittura con uno sconto del 47%, che abbassando il prezzo (della versione in misura M), a soli 86,40€!

Un prezzo davvero niente male, specie perché parliamo di un prodotto di altissima qualità, realizzato in nylon e poliestere, e capace di garantire non solo un’ottima resistenza all’usura, ma anche un’ottima tenuta termica. Realizzato per affrontare con serenità temperature anche attorno ai ‑15°C, costituendo quindi un’ottima scelta per il periodo autunnale e invernale.

Leggero, poco ingombrante, e realizzato con una serie di attenzioni che scoraggiano la dispersione termica, il Ferrino Nightec Lite Pro 600 è, ovviamente, solo uno dei prodotti in sconto in queste ore all’interno di questa fitta e ricchissima selezione di offerte a tema Ferrino e, credeteci, è solo la punta dell’iceberg! Visto che, ad attendervi, ci sono ben 8 pagine di prodotti in sconto, con offerte che fatichereste a rintracciare anche in negozi specializzati in attrezzatura ed abbigliamento sportivo!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata alla promo, così che possiate effettuare i vostri acquisti prima che l’offerta termini o, peggio, che i prodotti migliori vadano esauriti. Prima di far ciò, pensiamo valga però la pena ricordarvi che, onde risparmiare qualcosa in più, è utile attivare in questi giorni un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite! Senza contare che i primi 30 giorni di servizio sono gratuiti!

