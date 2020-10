Sconti fino al 50% con gli Star Days da Euronics

Gli ultimi giorni di questa settimana del Prime Day sembrano come la quiete dopo la tempesta ma, anche se molti hanno effettuato i propri acquisti nei giorni scorsi, diversi e-commerce hanno o stanno lanciando le loro nuove iniziative senza perdere colpi. Uno di questi è Euronics che, fino al 28 ottobre, propone sconti fino al 50% su un numero altissimo di prodotti, i quali includono i principali elettrodomestici ma non mancano all’appello anche diversi notebook e persino giochi per console.

Articoli numerosissimi, quindi non dovrebbe essere difficile trovare quello adatto alle vostre esigenze, come ad esempio la lavasciuga LG F4DV709H1, un prodotto da prendere assolutamente in considerazione, non solo perché viene proposto quasi a metà prezzo, 649,00€ invece di 1.199,00€, ma grazie soprattutto alle sue qualità di lavaggio e asciugatura. Parliamo infatti di uno dei migliori modelli della sua categoria, che vanta caratteristiche da vero top di gamma e, non per ultimo, realizzato da uno dei brand più noti del mercato.

Con una capacità di 9Kg di lavaggio e 6Kg di asciugatura, la LG F4DV709H1 riuscirà a soddisfare ogni vostra esigenza, regalando ai vostri vestiti quel trattamento delicato che meritano, attraverso un sofisticato sistema che identifica la tipologia di tessuto inserito e sceglie autonomamente i movimenti ottimali per ogni lavaggio, al fine di ottenere risultati sempre perfetti, ma la tecnologia implementata in questo modello si spinge ancora oltre. A differenza di tante altre soluzioni, infatti, questa lavasciuga permette di essere controllata anche a distanza, niente di meno che con Alexa e Google Assistant, ottenendo così un’esperienza veramente ai massimi livelli.

Insomma, si tratta sostanzialmente di un modello che non bada a compromessi sotto nessun punto di vista, ma se ritenete che per voi è troppo, sarete felici di sapere che questo non è l’unico articolo meritevole della vostra attenzione, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata, ricordandovi che questa iniziativa è valida fino al 28 ottobre. Infine, prima di farvi navigare nel catalogo di Euronics, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

