Sconti fino al 60% su Smart TV e Soundbar su eBay

Oltre alla promozione dedicata all’abbigliamento per uomo e donna, eBay ha deciso di accontentare tutti gli appassionati del cinema e del videogioco con un ulteriore iniziativa che interessa le migliori Smart TV e Soundbar, appartenenti ai migliori brand di questo segmento di mercato. L’offerta in questione è davvero intrigante perché i tassi di sconto possono arrivare ad una percentuale significativa, quindi vi consigliamo di affrettarvi cosicché non possiate perdere l’occasione della giornata.

Tra i tanti prodotti compatibili con l’offerta, vi consigliamo di dare uno sguardo alla Smart TV Samsung UE50TU7172 da 50 pollici,un prodotto di assoluto livello considerando il suo nuovo prezzo di vendita. Entrando nelle specifiche tecniche, questo televisore vanta un pannello LED Dynamic Crystal con una risoluzione in 4K (3.840 × 2.160 pixel). Il display, inoltre, include la tecnologia HDR, che consente di riprodurre immagini più vicine alla realtà circostante, infatti rispetto ai televisori tradizionali gli ambienti sono vivi, dettagliati e con una più ampia gamma di colori. Il prezzo di vendita è 349,90 euro.

Come abbiamo già specificato in uno dei nostri precedenti articoli, la Smart TV Philips da 70 pollici rappresenta un’occasione da non farsi sfuggire. Il prezzo di vendita di questo televisore, infatti, passa da 1.199,00 euro a 799,00 euro grazie ad uno sconto del 33% (pari a 400,00 euro). Per chi non la conoscesse, questa Smart TV vanta un pannello LED con una risoluzione in 4K (3.840 × 2.160 pixel), capace di garantire ottime prestazioni durante la riproduzione di lungometraggi, serie televisive e videogiochi. Infine, tutto questo è gestito da AndroidTV, un sistema operativo compatibile con tutti i migliori servizi on-demand del momento.

In questo articolo troverete una selezione dei migliori prodotti compatibili con la promozione di eBay. Se siete interessati alla lista completa, potete consultarla al seguente indirizzo. Infine, vi consigliamo di seguirci sui nostri canali Telegram per non perdere le offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone ed ai prodotti cinesi.

