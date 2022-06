Se siete in cerca di un mouse comodo, ergonomico, e che possa diminuire lo stress articolare causato dalle tante ore passate al PC, allora sarete felici di sapere che, in queste ore, è disponibile su Amazon l’ottimo mouse verticale Logitech MX, un prodotto pensato per aiutare ad alleviare l’affaticamento di polso, mano e avambraccio, e dunque fondamentale per qualsiasi professionista (e non solo).

Il prezzo è ottimo, perché parliamo di appena 74,99€, contro i 114,99€ del prezzo originale! Ovvero un risparmio pari al 35%, o di 40 euro se preferite.

Ma perché acquistare un mouse verticale? Non si tratta di un mero vezzo estetico, ma di una necessità concreta che vi permetterà di prevenire l’insorgenza di problemi al polso ed alle articolazioni della mano, come infiammazioni o, peggio, l’insorgenza della sindrome da tunnel carpale.

Questo perché i comuni mouse obbligano la mano a mantenere per ore una posizione innaturale e di tensione, che a lungo termine può portare a problemi gravosi per tutta la zona che va dall’avambraccio sino alle falangi della mano che impugnano il mouse.

Con un mouse verticale, invece, la mano resta in una posizione più comoda e rilassata, ed in tal senso il Logitech MX Vertical è davvero uno dei migliori prodotti in circolazione! Ergonomico, e realizzato con materiali durevoli e di pregio, questo mouse verticale è senza fili, e con il suo angolo di 57 gradi vi garantirò una riduzione percepibile della pressione sul polso, riducendo l’affaticamento muscolare, e migliorando la postura della mano, pur permettendovi di lavorare comodamente.

Compatibile con iPadOS 13.1 o successivo, Windows 8 o successivo e macOS 10.13 o successivo, Logitech MX Vertical è, in sintesi, un prodotto il cui acquisto è caldamente consigliato e, per questo, vi invitiamo ad acquistarlo quanto prima a prezzo scontato, rimandandovi direttamente alla pagina che Amazon sta dedicando alla promozione, così da portarvi subito a casa questo splendido prodotto!

