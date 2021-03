Scopa elettrica Bosch ad un prezzo shock da MediaWorld!

La nostra rassegna delle migliori offerte del giorno prosegue con le occasioni di MediaWorld incluse nel Solo per Oggi, che come al solito propone tantissimi prodotti come smartphone, smart TV, piccoli e grandi elettrodomestici, dispositivi per cura della persona e per la mobilità elettrica con sconti che possono arrivare anche al 60%, ma solo fino a mezzanotte! Ma questa non è la sola promozione che potete trovare da MediaWorld, infatti vi ricordiamo che sono ancora attive molte occasioni sui prodotti smart che potrete sfruttare in occasione dell’ormai imminente festa del papà, quindi vi consigliamo di non farvele sfuggire!

Una delle offerte migliori che potete trovare sulla piattaforma è senza dubbio quella che riguarda la scopa elettrica Bosch Unlimited 6, che in questa ore viene proposta a 199,99€ con uno sconto di oltre 150€. Questa scopa elettrica senza sacco riesce a mantenere la sua rumorosità estremamente bassa, garantendo ottimi risultati in quanto a potenza di aspirazione e comfort nell’utilizzo. Infatti Bosch Unlimited 6 è un dispositivo dal design molto compatto, dove il peso contenuto di appena 1,4 kg gioca un fattore molto rilevante nelle operazioni di pulizia, e rende accessibili luoghi altrimenti difficili da raggiungere come le tende oppure le parti inferiori dei mobili.

La spazzola motorizzata di Bosch Unlimited 6 è progettata per sfruttare al meglio la forza aspirante del migliorato e potente motore DigitalSpin, infatti cattura qualsiasi genere di sporco attraverso le sue speciali testine rotanti sopra qualsiasi tipologia di superficie come le piastrelle, il parquet e persino i tappeti, il tutto con una semplice passata.

Sicuramente la maggior caratteristica della scopa elettrica Bosch Unlimited 6 è la sua batteria, infatti è la stessa presente negli utensili cordless della linea Bosch home e Garden 18V, ed infatti vi basterà possedere uno di questi altri dispositivi per poter sostituire facilmente la pila ed accedere ad una quantità extra di energia per le sessioni di pulizia della casa. La scopa elettrica Bosch Unlimited 6 infine è dotata di uno speciale sistema di filtri per mantenere l’aria di scarico il più pulita possibile, che non necessita di esser pulito, e mantiene sempre alte le sue performance nel tempo.

Una scopa elettrica come Bosch Unlimited 6 è una vera occasione da non lasciarsi sfuggire, e che magari può diventare un regalo da fare per l’imminente festa del papà. Vi ricordiamo però che questa rimane solo una delle tante offerte proposte da MediaWorld nel suo Solo per Oggi, quindi il nostro consiglio è come sempre quello di visitare l’apposita pagina del portale, dove potrete consultare l’intera selezione di offerte e trovare giusta in base alle vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto su MediaWorld, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

