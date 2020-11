Scopa elettrica Klarstein a 97€ nelle offerte del giorno eBay!

eBay le cui smartphone, televisori, piccoli o grandi elettrodomestici, capi d’abbigliamento e persino addobbi natalizi con i prezzi scontati anche oltre il 70%! Vi abbiamo già proposto quelle che sono le migliori offerte del giorno di Amazon ed ora, come da consuetudine, è arrivato il momento di dare un’occhiata a quella che è la proposta dile cui proposte in sconto sono, come da buona abitudine per il portale, decisamente imperdibili, includendo una vasta gamma di, piccoli o grandi, capi d’e persinocon i

sconto del 65%, quindi potrete pagarla appena 97,00€ anziché 279,00€. Questo aspirapolvere è in grado di pulire la casa in maniera del tutto silenziosa, conservando però una potenza aspirante che permette di aspirare sporco, polvere e peli da tutte le superfici, grazie ad un potente motore da 160W con tanto di due livelli di potenza selezionabili. Una volta raccolto con la spazzola per pavimenti, la sporcizia viene raccolta nel pratico serbatoio da 0,8 litri, facile da svuotare tramite uno sportello sul fondo. Il tubo di aspirazione da 65 cm facilita la pulizia arrivando anche nelle superfici più difficili da raggiungere senza affaticare la schiena, mentre la testina della spazzola orientabile fino a 180° permette una flessibilità totale in caso di angoli o spigoli. Tantissimi i prodotti in offerta ma, fra i tanti, spicca la scopa elettrica senza filo Klarstesin Clean Butler 4G Silent , che oggi potrà essere vostra con uno, quindi potrete pagarla appenaanziché 279,00€. Questo aspirapolvere è in grado di pulire la casa in maniera del tutto, conservando però una potenza aspirante che permette di aspirare sporco, polvere e peli da tutte le superfici, grazie ad uncon tanto di due livelli di potenza selezionabili. Una volta raccolto con la spazzola per pavimenti, la sporcizia viene raccolta nel pratico, facile da svuotare tramite uno sportello sul fondo. Il tubo di aspirazione dafacilita la pulizia arrivando anche nelle superfici più difficili da raggiungere senza affaticare la schiena, mentre la testina della spazzolapermette una flessibilità totale in caso di angoli o spigoli.

testine aggiuntive che trasformano creando benefici per coloro che soffrono di allergie sin dal primo utilizzo. La batteria agli ioni di litio permette di utilizzare la scopa per oltre 40 minuti, con la comodità del lavoro senza gli ingombri di fili, ed una volta terminato il suo utilizzo può esser riposta alla stazione di ricarica, con tanto di base per gli accessori. Sono presenti poi anche una serie diche trasformano Klarstein Clean Butler 4G Silent in un comodo aspirabriciole, oppure l’apposita spazzola per rimuovere la sporcizia da tessuti come divani o tappeti senza rovinarli. Il filtro della scopa elettrica Klarstein Clean Butler 4G Silent cattura e conserva pollini, allergeni e polveri sottili,per coloro che soffrono di allergie sin dal primo utilizzo. La batteria agli ioni di litio permette di utilizzare la scopa per, con la comodità del lavoro senza gli ingombri di fili, ed una volta terminato il suo utilizzo può esser riposta alla stazione di ricarica, con tanto di base per gli accessori.

Le offerte proposte da eBay con le sue Imperdibili di oggi sono molte, e per questo il nostro consiglio è come sempre quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da poter consultarle tutte. Infine, prima di lasciarvi al vasto catalogo di eBay, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!